Joe Biden møtte Jacob Blakes familie i Kenosha

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden tilbrakte torsdag en time alene med familien til Jacob Blake i Kenosha. Besøket i byen gikk rolig for seg.

En liten gruppe Black Lives Matter-demonstranter hadde torsdag møtt fram i Kenosha i forbindelse med besøket til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden. Foto: Morry Gash / AP / NTB scanpix

Presidentkandidatbesøket gikk rolig for seg. Den siste tiden har Kenosha blitt preget av flere store protester etter at Jacob Blake ble skutt sju ganger i ryggen av politiet. Foto: Morry Gash / AP / NTB scanpix

Kenosha-innbygger Raven Spence gjør seg klar for besøket til demokratenes presidentkandidat Joe Biden torsdag. Foto: Morry Gash / AP / NTB scanpix

NTB

Biden møtte Jacobs Blakes far, Jacob Blake senior, og søsken. Moren, Julia Jackson, deltok på telefon. Jacob Blake er fortsatt på sykehus etter at han 23. august ble skutt sju ganger av politiet i ryggen.

Kenosha ble rammet av store demonstrasjoner og voldelige opptøyer etter hendelsen, som har blitt mye diskutert i den amerikanske valgkampen.

Biden var også i byen for å ha samtaler med representanter for byens næringsliv, lokale ledere og representanter for politiet.

Byen var rolig under Bidens besøk. Kun noen få Biden-tilhengere og Black Lives Matter-aktivister, samt én Trump-tilhenger, hadde møtt fram i sentrum av byen.

– Jeg er begeistret for Biden. Jeg liker at han er her for å spre budskapet om fred og gjenoppbygging, sa Michelle Stauder, som er Biden-tilhenger og pensjonert lærer.

Bidens Kenosha-besøk skjer mens Demokratenes presidentkandidat jobber for å fremstå som en samlende skikkelse i et splittet USA. Da Donald Trump besøkte byen møtte han ikke Blakes familie, og både byens ordfører og delstatens guvernør sa presidentbesøket var uønsket.

Leder for Trump-kampanjen, Bill Stepien, var kritisk til Bidens besøk. Han hevdet at det var passende for Trump å ta turen til byen fordi han er landets president.

– Biden er bare ute etter å sprøyte inn politikk i en veldig alvorlig situasjon som presidenten bidro til å løse, sa Stepien.