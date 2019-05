En uke etter terrorangrepene møtte muslimer fram for å be i al-Noor-moskeen igjen. Foto: AP / NTB scanpix

28-åring siktet for terror i Christchurch

Australieren som anklages for å ha skutt og drept 51 muslimer i to moskeer i Christchurch, er nå formelt siktet for terrorisme, opplyser New Zealand-politiet.