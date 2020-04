Den danske poeten Yahya Hassan er død, 24 år gammel

Yahya Hassan ble funnet død i leiligheten sin onsdag, ifølge den danske avisen B.T., som har fått dødsfallet bekreftet av familien.

Den danske dikteren Yahya Hassan under en opplesning på Litteraturhuset i Oslo i 2014. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

NTB

Hassan slo i 2013 igjennom med diktsamlingen «Yahya Hassan», som solgte i hele 120.000 eksemplarer og satte rekord for en debutant i Danmark.

I november i fjor kom oppfølgeren «Yahya Hassan 2», og noen dager senere ble han utskrevet fra psykiatrisk institusjon.

– Jeg skriver om mitt liv og meg selv, og det er elendighet og sorg, sa han til Weekendavisen i den forbindelse.

Hassans oppgjør med foreldregenerasjonens innvandrere førte til at han ble angrepet på gaten og mottok så mange drapstrusler at han ble satt under kontinuerlig politibeskyttelse.

Han sa imidlertid opp livvaktene, og i 2016 ble han dømt for å ha skutt en 17 år gammel mann i beinet.

I vår ble Hassan nominert til Nordisk råds litteraturpris for 2020 for «Yahya Hassan 2».