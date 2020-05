Hovedmistenkt for folkemordet i Rwanda pågrepet etter 26 år på frifot

Forretningsmannen Félicien Kabuga har i 26 år vært ettersøkt for å ha væpnet militsen som sto bak folkemordet i Rwanda. Nå er 84-åringen pågrepet i Frankrike.

Familiebilder av noen av de over 800.000 rwanderne som ble drept i løpet av få måneder i 1994, er utstilt på minnesenteret for folkemordet i Rwandas hovedstad Kigali. Foto: Ben Curtis / AP / NTB scanpix

NTB

800.000 mennesker ble drept i løpet av de rundt 100 dagene i 1994 da hutuekstremister slaktet ned tutsier og moderate hutuer for fote.

Kabuga anklages for å ha opprettet, væpnet og trent opp den beryktede Interhamwe-militsen.

I 1997 ble han tiltalt av FNs krigsforbryterdomstol for Rwanda for planlegging og organisering av folkemord, forfølgelse og utryddelse.

Falsk identitet i Paris

Kabuga har bodd i en Paris-forstad under falsk identitet, opplyser fransk politi og påtalemyndighet i en felles uttalelse etter pågripelsen lørdag.

Kabuga var blant verdens mest ettersøkte menn, og det var utlovet en dusør på over 50 millioner kroner for ham, ifølge fransk politi.

Rwandere deltar i en minneseremoni i Kigali i fjor for ofrene for folkemordet. Nå er en av de tre siste gjenværende hovedmistenkte pågrepet i Frankrike. Foto: Ben Curtis / AP / NTB scanpix

Import av macheter

Forretningsmannen mistenkes blant annet for å ha brukt sine selskaper til å importere store mengder macheter som ble brukt i massenedslaktingen, ifølge rwandisk påtalemyndighet.

Kabuga, som var en av Rwandas rikeste menn, skal også ha vært med på å etablere Radio-Television Libre des Mille Collines, som kringkastet fryktelig propaganda som pisket opp hat mot tutsiene.

Hjulpet av barna

Han har levd i skjul i Asnieres-sur-Seine nord for Paris med bistand fra sine barn, ifølge fransk politi. Før det tilbrakte han tid i Tyskland, Belgia, Kongo, Kenya og Sveits, heter det i lørdagens uttalelse.

I 2008 hevdet en blogger at Kabuga oppholdt seg i Oslo, noe som ble undersøkt av Kripos, men aldri bekreftet.

Krigsforbryterdomstolen som tiltalte ham for folkemord, stengte offisielt dørene i 2015. FNs internasjonale restmekanisme for straffetribunaler (IRMCT) i Haag har tatt over både de resterende krigsforbrytersakene i Rwanda og i det tidligere Joguslavia.

Skjelettrester fra noen av de mange tusen som ble drept i og rundt en katolsk kirke i Ntamara under folkemordet, ligger i kirken til minne om ofrene. 84 år gamle Félicien Kabuga har levd under skjult identitet i Frankrike, men nå er mannen som var en av de siste gjenværende ettersøkte for folkemordet i Rwanda, pågrepet. Foto: Ben Curtis / AP / NTB scanpix

Utlevering

Kabuga skal nå snarest fremstilles for varetektsfengsling, før en domstol ventes å gi grønt lys til å utlevere ham til FN-tribunalet.

– Pågripelsen av Félicien Kabuga i dag er en påminnelse om at de som var ansvarlig for folkemordet, kan bli stilt til ansvar, selv 26 år etterpå, sier påtaleansvarlig Serge Brammertz ved IRMCT.

Myndighetene i Rwanda hyller pågripelsen og lover å fortsette å samarbeide med FN-tribunalet for å sikre at rettferdigheten skjer fyllest.

Flere fortsatt på frifot

Trolig blir Kabuga stilt for retten ved IRMCTs avdeling i Arusha i Tanzania, opplyser en kilde ved påtalemyndighetens kontor til nyhetsbyrået AFP.

Overføringen til FNs varetekt ventes å ta tid på grunn av covid-19-pandemien.

Kabuga var del av den innerste sirkelen til Rwandas president Juvénal Habyarimana i 1994. Datteren hans var gift med en av presidentens sønner. Folkemordet startet etter at Habyarimanas fly ble skutt ned over Kigali 6. april 1994.

De to andre hovedmistenkte som fortsatt er på frifot, er Protais Mpiranya, tidligere kommandant for presidentgarden, og tidligere forsvarsminister Augustin Bizimana.