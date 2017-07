FEIRET: Irakiske politistyrker feiret frigjøringen av Mosul søndag etter at byen var erklært frigjort fra IS. FOTO: NTB scanpix

Flere byer må befris før Irak blir IS-fritt

Offensiven mot «kalifatet» er langt fra over. Flere byer er fortsatt under IS’ kontroll. Dessuten må den irakiske regjeringen overkomme store utfordringer for å vinne befolkningens tillit.