Varmerekord i Europa for andre år på rad

Årets sommer i Europa var den varmeste som noen gang er registrert. Den forrige rekorden fra i fjor holdt bare i ett år.

En brannmann i gang med å slukke en skogbrann i Useres øst i Spania i midten av august. Et rekordstort areal er svidd av i skogbranner i Europa i år, og sommeren var det varmeste som noen gang er registrert.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Parallelt med rekordvarmen var kontinentet rammet av ekstrem tørke.

Ikke bare for sommeren som helhet, men også for måneden august ble det satt ny varmerekord. Begge disse rekordene var bare ett år gamle.

Historisk tørke

– En intens rekke med hetebølger over Europa, kombinert med uvanlig tørke, har ført til en sommer preget av ekstremer, sier forsker Freja Vamborg fra klimaovervåkingstjenesten.

I tillegg til varmerekordene ble det satt tørke- og skogbrannrekorder. EU-kommisjonen har tidligere sagt at tørken trolig var den verste på 500 år i Europa.

Den forrige varmerekorden for august fra 2021 ble slått med 0,4 grader. Dette betegnes som en «betydelig margin» siden det er snakk om snittemperaturer for et stort område.

Global rekord tangert

Også på verdensbasis var det ekstremt varmt i august. Den globale varmerekorden for denne måneden ble tangert, ifølge klimaovervåkingstjenesten, som inngår i Copernicus-programmet for overvåking av jorda.

Også Kina har i sommer vært rammet av en hetebølge som har slått alle tidligere rekorder. Over mesteparten av verden er temperaturene på vei oppover som følge av den globale oppvarmingen.