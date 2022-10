Militærfly styrtet i boligblokk i russisk by

Et militærfly har krasjet i en ni etasjer høy boligblokk i byen Jejsk i Krasnodar-fylket i Russland, melder russisk nyhetsbyråer.

Denne skjermdumpen fra en video, publisert av OSTOROZHNO NOVOSTI, viser flammer og røyk fra boligblokken der et millitærfly styrtet mandag.

NTB-AFP-AP

Øyenvitner forteller at brannmannskaper og ambulanser er på stedet, skriver Tass.

– Et fly har styrtet i en boligblokk. Det kommer ambulanser og brannmannskaper fra hele byen. Det er flere helikoptre i luften, sier et øyenvitne til nyhetsbyrået.

Kort tid etter flystyrten bekreftet det russiske militæret at det er et av deres fly som har styrtet. Flyet er av typen, en Sukhoi Su-34, et toseters jagerfly.

Flyet skal ha krasjet under en treningsflygning fra en militær flybase, skriver nyhetsbyrået RIA.

– De to pilotene fikk skutt seg ut før flyet styrtet. Ifølge dem skyldes krasjet at det begynte å brenne i en av motorene kort tid etter avgang, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Øyenvitner sier at hele blokken står i brann. En video lagt ut av det russiske TV-kanalen NTV på Twitter viser brann, røyk og eksplosjoner fra stedet. Det har så langt ikke kommet informasjon om døde eller skadde.

Jejsk ligger ved Asovhavet, vis-à-vis ukrainske Mariupol.