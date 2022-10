Fire personer omkom da militærfly styrtet i boligblokk i russisk by

Minst fire personer omkom da et militærfly krasjet i en boligblokk i byen Jejsk i Russland mandag. Store mengder drivstoff lekket fra flyet og førte til en kraftig brann i blokka.

En video lagt ut av den russiske TV-kanalen NTV på Twitter viser brann, røyk og eksplosjoner på stedet.

Minst fire personer omkom da et militærfly krasjet i en ni etasjer høy boligblokk i byen Jejsk i Krasnodar-fylket i Russland mandag kveld. Russiske myndigheter har startet etterforskning av flystyrten.

I tillegg til de omkomne, er minst 21 personer skadd, fire av dem kritisk. Over 100 mennesker er evakuert fra den ni etasjers høy blokka, ifølge flere medier.

Nyhetsbyrået RIA skriver at det bor over 600 mennesker i blokka.

Kort tid etter flystyrten mandag kveld bekreftet det russiske militæret at det var et av deres fly som hadde styrtet. Flyet er av typen, en Sukhoi Su-34, et toseters jagerfly.

Brannen skal være slukket

Flyet skal ha krasjet under en treningsflygning fra en militær flybase i nærheten, skriver RIA.

– De to pilotene fikk skutt seg ut før flyet styrtet. Ifølge dem skyldes styrten at det begynte å brenne i en av motorene kort tid etter avgang, sier det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Russiske myndigheter opplyser at de har startet etterforskning av flystyrten, melder The Guardian.

Øyenvitner sa at minst fire etasjer i den ni etasjers høye blokken sto i brann. I 20-tiden skriver flere lokale medier at brannen er slukket, ifølge Reuters.

– Omfattende redningsarbeid

– Det kommer ambulanser og brannmannskaper fra hele byen. Det er flere helikoptre i luften, sa et øyenvitne til nyhetsbyrået Tass.

En video lagt ut av den russiske TV-kanalen NTV på Twitter viste flammer, røyk og eksplosjoner på stedet. Brannen skal være spredt over et område på 2.000 kvadratmeter.

– Det pågår omfattende redningsarbeid i området, skriver Krasnodar-regionens guvernør, Venjamin Kondratyev, på Telegram.

Jejsk har 85.000 innbyggere og ligger ved Asovhavet, vis-à-vis ukrainske Mariupol.