Overlevende funnet etter russisk gruveulykke – 52 omkommet

Guvernøren i Kemerovo-regionen bekreftet at én overlevende er funnet i kullgruva som ble rammet av en alvorlig eksplosjon torsdag. Han er på vei til sykehus.

Redningsarbeidere ved Listvjazjnaja-kullgruva planlegger det videre arbeidet.

NTB

46 gruvearbeidere og seks redningsarbeidere har imidlertid omkommet. I tillegg behandles 49 personer for røykforgiftning på sykehusene i området, som ligger 3.000 kilometer øst for Moskva.

Guvernør Sergej Tsivilov la til i sin uttalelse at ulykken trolig skyldtes en metangasseksplosjon. Gruvearbeid i Russland er svært farlig og alvorlige ulykker skjer stadig vekk på grunn av brudd på grunnleggende sikkerhetsprosedyrer.

Det bores nå en ekstra gruvesjakt for å begrense eksplosjonsfaren. Redningsarbeidet kan ikke fortsette før dette er klart. Sjefen for kullgruva og to andre er blitt pågrepet i forbindelse med ulykken.