Russland har testet ny, interkontinental rakett

Russland hevder å ha gjennomført en vellykket testoppskyting av den ballistiske raketten Sarmat.

Russlands president Vladimir Putin sier landet har testet en ny rakett som kan bære atomstridshoder.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– Jeg gratulerer dere med den vellykkede oppskytingen av den interkontinentale ballistiske raketten Sarmat, sa Russlands president Vladimir Putin i en TV-sendt kommentar til den russiske hæren etter oppskytingen ifølge AFP.

Raketten er i stand til å bære atomstridshoder, og har fått kallenavnet «Satan 2» av vestlige analytikere. Med en vekt på mer enn 200 tonn hevder Putin at raketten kan treffe ethvert mål på jorden.

– Dette virkelig unike våpenet vil styrke kamppotensialet til våre væpnede styrker, sørge for at Russland blir godt sikret mot eksterne trusler og at de som med aggressiv retorikk prøver å true landet vårt, tenker seg om to ganger, fortsatte Putin.

Russlands forsvarsdepartement sier i en uttalelse at testen fant sted ved Plesetsk nordvest i landet.