Død femåring hentet ut av brønn i Marokko

Den lille gutten som falt ned i en brønn i Marokko tirsdag, er død. Det opplyser kongen i landet kort tid etter at gutten ble hentet ut av brønnen.

Lørdag nådde redningsmannskapene hullet der gutten var fanget. Foto: Mosa'ab Elshamy / AP / NTB

NTB

Redningsmannskaper hentet sent lørdag kveld ut den fem år gamle gutten Rayan, som tirsdag kveld falt ned i en 32 meter dyp brønn i den avsidesliggende landsbyen Ighrane i Chefchaouen-provinsen.

I fem dager har den komplekse og risikable redningsoperasjonen vakt oppmerksomhet ikke bare i Marokko og nabolandene, men også verden rundt.

Gravemaskiner har de siste dagene fjernet store masser rundt den dype brønnen. Lørdag ettermiddag gikk redningsmannskaper inn i en horisontal tunnel som de laget for å komme frem til stedet der gutten befinner seg. Et medisinsk team var sammen med dem, for håpet var å finne gutten i live.

Etter flere timer med møysommelig graving for hånd for å unngå at jorden raser over gutten og redningsmannskapene, klarte de sent lørdag kveld å nå frem til femåringen.

Flere hundre landsbybeboere og andre har samlet seg ved brønnen for å følge redningsoperasjonen og oppmuntre redningsmannskapene gjennom religiøse sanger og bønn.

Pakket inn i teppe

En AP-reporter på stedet rapporterer at gutten var pakket inn i et gult teppe etter at han ble tatt ut av tunnelen. Kort tid senere opplyste Marokkos kong Mohammed at gutten er død.

Mannskapene senket tidligere i uken oksygen, vann og mat ned i brønnen, men det var uklart om han har vært i stand til å benytte seg av dette.

Et kamera som også ble senket ned i brønnen, viste at gutten lå på siden, men det var umulig å fastslå hvilken tilstand han var i.

Den dramatiske redningsaksjonen i Marokko har skapt engasjement i hele Nord-Afrika. Hundretusener av marokkanere og folk i nabolandene har fulgt redningsarbeidet på TV. Engasjementet er også stort i sosiale medier, der emneknaggen #SaveRayan har bidratt til at meldinger med støtte og bekymring strømmer inn fra hele verden.

Gravemaskiner har jobbet natt og dag siden fem år gamle Rayan falt ned i en 32 meter dyp brønn i Marokko tirsdag.

Sang og bønn

Faren har fortalt at han holdt på å reparere brønnen da sønnen falt.

Flere hundre landsbybeboere og andre samlet seg sammen med guttens foreldre for å følge redningsoperasjonen og oppmuntre redningsmannskapene gjennom religiøse sanger og bønn.

– Jeg har fortsatt håp om at barnet mitt vil komme i live ut av brønnen, sa Rayans far til TV-stasjonen 2M fredag kveld, da han takket alle involverte og de som har sendt støtteerklæringer.

Redningsmannskaper har i fem døgn forsøkt å grave seg ned til stedet der en femåring ligger, etter at han falt ned i en 32 meter dyp brønn tirsdag kveld.

Redningsmannskaper har ved hjelp av gravemaskiner fjernet store masser ved siden av brønnen fem år gamle Rayan falt ned i.

Mange brønner

Arbeidet med å grave ut den horisontale tunnelen frem til der gutten ligger, har vært komplekst og risikabelt.

– Graverne støtte på en hard stein på veien og var svært forsiktige for å unngå ras eller sprekker, sa redningsleder Abdelhadi Tamrani og legger til at det tok fem timer å få bort steinen på forsvarlig vis.

Fjellandsbyen Ighrane med rundt 500 innbyggere er full av dype brønner, hvorav de fleste har lokk. Mange av brønnene brukes for å vanne cannabisavlingene som er den primære inntektskilden for mange i den fattige, skrinne regionen ved de marokkanske Rif-fjellene.