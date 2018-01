En videreføring av den store regjeringskoalisjonen i Tyskland begynner å ta form, men kan fortsatt felles av partiene som deltar i den.

Om du ikke kan få den du elsker må du elske den du får.

Det er den ekteskapelige logikken for popsangere og for de tyske toppolitikerne som fredag endelig ble enige om at det mest fornuftige nok er å fortsette regjeringssamarbeidet mellom de borgerlige søsterpartiene CDU og CSU på den blå siden og sosialdemokratiske SPD på den røde.

Strålte av glede

Angela Merkel nærmest strålte av glede da hun fredag – 110 dager etter det tyske valget og etter 26 timer med avsluttende sonderinger – endelig kunne presentere noe som ligner grunnlaget for en ny regjering.

På sin side virket den normalt krasse lederen av SPD, Martin Schulz, mer avslappet enn vanlig mens han foran pressens kameraer utla den foreløpige «ekteskapspakten» på 28 sider mellom partene som «et fremragende resultat» av noen til tider «turbulente» forhandlinger.

Det var den samme Martin Schulz som etter valgnederlaget i september erklærte at sosialdemokratene heller ville stå i opposisjon enn å fortsette regjeringskoalisjonen med CDU og CSU. Da han så nølende gikk med på forhandlinger erklærte han at en lang rekke sosialdemokratiske fanesaker måtte bli innfridd.

Full av kompromisser

De fleste av disse sakene ser imidlertid ut til å ha forsvunnet i denne ukens såkalte sonderinger, som har resultert i et dokument som avisen Süddeutsche Zeitung kaller «full av kompromisser, men uten sensasjoner».

Faktisk ser det ut til at sosialdemokratene har ofret mest på kompromissets alter. Blant annet på tunge områder som skatt, innvandring, miljø og helseforsikring. Det kan bli vanskelig for Martin Schulz å få sine motvillige partifeller til å forstå disse kompromissene. Han må forsøke å trøste dem med at partiet har oppnådd deler av sine mål for pensjoner, helsereformer og investeringer i bolig og utdanning.

For CSU er det snakk om litt av en triumf. Ikke bare har det bayerske partiet klart å få begrenset antallet familiegjenforeninger for flyktninger til 1000 per måned – de har også fått gjennomslag for sin foreslåtte øvre grense på hvor mange asylsøkere Tyskland kan ta imot hvert år. Ifølge dokumentet fra regjeringssonderingene skal Tyskland nå ta imot maksimalt 220.000 asylsøkere per år.

En dronning, to konger

Nå skal partene, som separerte ektefeller som finner hverandre igjen, også høre på «barna» før de forhandler seg frem til et endelig regjeringsgrunnlag. Vanskeligst blir det for sosialdemokratene, som vil bestemme seg under et ekstraordinært landsmøte fredag i neste uke. Mange i partiet mener at den eneste redningen for det konstant vikende SPD er å stå i opposisjon. På landsmøtet i den gamle vesttyske hovedstaden Bonn vil stemmene deres være full av skuffelse.

Om det skulle vise seg å være støtte til en gjenopptakelse av forholdet som Angela Merkel har basert åtte av sine tolv år som tysk leder på, er veien banet for et ekteskap uten lidenskap om man skal dømme etter kompromissene som ble presentert fredag.

Kompromissene er også et resultat av at den ene dronningen – Angela Merkel – og de to kongene – Martin Schulz og CSUs Horst Seehofer – visste at de alle ville si takk og farvel til tysk politikk om de ikke fant en løsning. Det ville nemlig medført at landet ble kastet ut i et nyvalg i utide, hvor de tre partiene sannsynligvis ville mistet dyrekjøpte stemmer til det høyrenasjonale partiet Alternative für Deutschland.

Ekte lideskap finnes

I dette lyset må flertallet av tyske borgere glede seg over at Angela Merkel og hennes partnere tross alt har påtatt seg å få demokratiet til å fungere, til tross for at det har vist seg å være en vanskelig oppgave. Om samarbeidet bærer frukter ligner det en koalisjon som kan holde til neste valg. Om Angela Merkel makter å gå hele veien som kansler er et annet spørsmål, men enn så lenge har hun overrasket de fleste med sin utholdenhet og standhaftighet.

De foreløpige resultatene fra storkoalisjonen vil neppe utløse eufori i et land som i sjelden grad trenger visjoner, gjennomgripende løsninger og nytenkning.

Begeistringen begrenser seg kanskje i første omgang til Tysklands europeiske partnere, som Frankrikes president Emmanuel Macron, som kan se frem til en helhjertet støtte til reformer av EU fra en tysk regjering som er villig til å investere i prosjektet. I forholdet til Europa er det faktisk ekte lidenskap å spore hos den mulige nye, tyske regjeringen.

Om partene kan bli enige om at de igjen bør inngå ekteskap kommer bryllupet til å stå i slutten av mars, et halvt år etter valget. Man har med andre ord ikke hatt hastverk med å komme seg til alters.