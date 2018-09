Donald Trump hevder det offisielle dødstallet fra fjorårets uvær på Puerto Rico er blåst opp av Demokratene med mål om å sette ham i et dårlig lys.

– 3000 mennesker døde ikke, skrev Trump på Twitter torsdag.

Påstanden vakte umiddelbar og krass kritikk fra politikere og vanlige folk på Puerto Rico, samt fra Trumps republikanske partifeller i Washington.

Uten å presentere noen beviser, hevdet presidenten videre at tallet er fremsatt av Demokratene for å sette ham i et dårlig lys.

Orkanen Maria forårsaket store ødeleggelser da den slo over det amerikanske øyterritoriet i september i fjor.

Dødstallet ble opprinnelig oppgitt å være 64. Seinere anslo Puerto Ricos regjering at tallet var nærmere 1400. Men i august avdekket en omfattende studie fra George Washington University at tallet på mennesker som døde i etterkant, var kraftig underrapportert.

Puerto Ricos guvernør oppjusterte dermed det offisielle dødstallet til 2.975.

usan Walsh / AP / NTB scanpix

«Upartisk»

Mens orkanen Florence var på vei mot kysten sørøst i USA, tvitret Trump:

– Da jeg forlot øyen, ETTER at uværet hadde inntruffet, oppga de alt fra 6 til 18 dødsfall. Etter hvert som tiden gikk, gikk det ikke opp stort. Så, lang tid seinere, begynte de å rapportere skikkelig store tall, som 3000.

Noen minutter seinere fulgte presidenten opp med å påstå at Demokratene gjorde dette «for å få meg til å se så ille ut som mulig».

George Washington University rykket torsdag ut for å forsvare rapporten som anslo at 2975 mennesker mistet livet som følge av orkanen. Studien utgjør det «mest nøyaktige og upartiske» anslaget som er gjort etter uværet, heter det i en uttalelse. Eldre og fattige ble hardest rammet.

«Forfengelig»

– Puerto Ricos ofre og det puertoricanske folk fortjener ikke at det blir stilt spørsmål ved deres lidelser, sier Puerto Ricos guvernør Ricky Rosselló.

– Trump er så forfengelig at han tror det handler om ham. NEI, DET GJØR DET IKKE, tvitrer San Juans ordfører Carmen Yulín Cruz, en demokrat som ofte kritiserer Trump.

Motsagt av Paul Ryan

En rekke republikanere tar også avstand fra Trumps påstand. Lederen i Representantenes hus, Paul Ryan, sier at dødstall ikke «får folk til å se ille ut» og legger til at han ikke har noen grunn til å betvile det offisielle dødstallet.

Floridas republikanske guvernør Rick Scott er også uenig med presidenten og sier han har sett ødeleggelsene med egne øyne. Titalls tusen puertoricanere har flyttet til Florida etter orkanen Maria, som forårsaket skader for rundt 750 milliarder kroner.

«Suksess»

Tidligere i uken vakte det kraftig reaksjoner da presidenten skrøt av egen innsats i kjølvannet av orkanen Maria. Han omtalte sin egen administrasjons innsats før, under og etter fjorårets orkan som «en utrolig suksess».

Først elleve måneder etter orkanen var strømforsyningen gjenopprettet på Puerto Rico, og mange mistet livet som følge av manglende helsetilbud og andre problemer som rammet offentlige tjenester.

Dødstallet i studien fra George Washington University omfatter dem som døde som følge av orkanen i løpet av seks måneder etter at den inntraff. Forskerne mener de opprinnelige anslagene var for lave fordi leger på øyen ikke hadde god nok opplæring i å klassifisere dødsfall fra naturkatastrofer i tråd med amerikanske myndigheters retningslinjer.