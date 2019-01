Én person er død og to andre meldt savnet etter at det brøt ut en kraftig brann på en oljetanker utenfor øya Lamma i Hongkong.

23 personer ble reddet etter at de som var om bord på oljetankeren, havnet i vannet, opplyser politiet. Fire mennesker fikk brannskader, men ingen ble alvorlig skadd.

Det skal ikke ha lekket olje fra fartøyet, som heller ikke fraktet noen oljelast da uhellet inntraff.

Yiu Men-yeung, som ledet brannvesenet på stedet, forteller at mannskapet hørte tre eksplosjoner før det brøt ut store flammer på tankeren, da de festet slangene som skulle fylle på drivstoff.

Han legger til at fartøyet, som var på vei til Thailand, ikke sto i fare for å synke. Brannmannskapene brukte rundt fem timer på å slukke brannen.

Skipet, som er på 11.290 bruttotonn, begynte å brenne om lag en nautisk mil sør for øya Lamma like etter klokken 11.30 lokal tid tirsdag, ifølge politiet.

Oljetankeren er vietnamesiskeid og -registrert.

Til tross for at det ikke er meldt om noen oljelekkasje, understreker miljøforkjemperen Gary Stokes at man fortsatt er i en tidlig fase av kartleggingen, og at man ikke kunne fastslå innvirkningen hendelsen vil ha på naturen i området.

– Det er åpenbart urovekkende med tanke på miljøet og dyrene der ute, sier Stokes.

Havet rundt Lamma er kjent for å være hjemmet til den finneløse nisen, og skilpadder pleier å hekke i en av vikene i området.