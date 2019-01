Det brenner kraftig på en oljetanker utenfor øya Lamma i Hongkong tirsdag formiddag. Én person er død og 21 har enten falt eller hoppet i sjøen.

South China Morning Post melder at det foregår et redningsarbeid for å redde 21 personer som enten falt eller hoppet i sjøen da det begynte å brenne om bord på tankeren.

Skipet, som er på 11.290 bruttotonn, begynte å brenne om lag en nautisk mil sør for øya Lamma like etter klokken 11.30 lokal tid, ifølge politiet.

– Tidlig etterforskning viser at det var en eksplosjon, og at noen falt i vannet fra skipet, sier en talsperson for politiet.

En politibåt, brannbåter og et redningshelikopter er sendt til stedet.

Oljetankeren er vietnamesiskeid og -registrert.