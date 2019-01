En norsk kvinne som var etterlyst i hele Europa mistenkt for omsorgsunndragelse, ble natt til tirsdag pågrepet i Sverige. Kvinnens to barn er tatt hånd om.

– Kvinnens to barn er tatt hånd om av svensk barnevern og har det bra, og det er vårt hovedanliggende her, sier politiadvokat Pia Sofie Reppen i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun opplyser at saken har pågått siden juli 2018 og at det hele tiden har vært lett aktivt etter kvinnen.

Tobarnsmoren satt i en bil som ble kjørt av en 50 år gammel kvinne. Svensk politi forsøkte å stanse bilen like før klokken utenfor Växjö i Småland mandag kveld.

Bilen ville ikke stanse, men like før klokken 21 tar ferden slutt.

Da bilen stanset stikker en annen kvinne og to barn av og løper til skogs. Etter en stor leteaksjon med hundepatruljer fant politiet de tre ved 1.30-tiden. Togtrafikken mellom Diö og Vislanda i Sverige ble stanset i en time som følge av søket. Det viste seg da at kvinnen og hennes to barn var etterlyst internasjonalt.

Ifølge Smålandsposten var barna nedkjølt og er nå tatt hånd om av svensk sosialtjeneste.

Kvinnen som kjørte bilen er pågrepet mistenkt for å ha forsøkt å stikke av fra en trafikkulykke etter at hun skal ha kjørt på en politibil. Hun er også mistenkt for forsøkt på grov vold siden hun skal ha forsøkt å kjøre på en polititjenestemann i forbindelse med biljakten, opplyser svensk politi.