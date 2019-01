En av redningsmannskapene står ved siden av vrakrestene av helikopteret som kolliderte med et småfly i luften over Rutor-breen i Aosta-dalen nordvest i Italia. Foto: Soccorso Alpino e Speleologico via AP / NTB scanpix

Sju omkom da helikopter og småfly kolliderte i Italia

To nye omkomne er funnet etter et småfly kolliderte med et helikopter over Rutor-breen i Aosta-dalen nordvest i Italia. Dermed har antallet steget til sju.