Joaquin «El Chapo» Guzman, tidligere regnet som en av verdens mektigste kriminelle, er kjent skyldig på alle tiltalepunkter i en domstol i New York.

Seks dager etter at juryen trakk seg tilbake, var kjennelsen klar.

Den 61 år gamle mexicaneren ble tirsdag erklært skyldig i ti tiltalepunkter som omfattet drap, hvitvasking av penger og smugling av mange tonn med narkotika til USA.

«El Chapo» er tidligere leder for det mexicanske Sinaloa-kartellet. Han er blitt beskrevet som sjef for et « globalt narkoimperium » og sto i flere år på magasinet Forbes' liste over verdens mektigste personer.

– «Chapo» Guzman var den største narkobaron verden har sett. Han overgikk andre narkobaroner, også Pablo Escobar, sier Mike Vigil, som tidligere ledet de internasjonale operasjonene til USAs Drug Enforcement Administration (DEA).

Nå blir Guzman trolig dømt til livsvarig fengsel. Forsvarerne sier kjennelsen vil bli anket, men straffeutmålingen skal i utgangspunktet skje i juni.

Milliarder av dollar

Rettssaken i New York har pågått i tre måneder, og retten har fått et oppsiktsvekkende innblikk i driften av et av verdens største narkokarteller.

Påtalemyndigheten mener «El Chapo» har tjent milliarder av dollar på å smugle mange tonn med kokain, heroin, metamfetamin og marihuana til USA.

Rusmidlene er blitt smuglet i tankbiler, personbiler og jernbanevogner. I tillegg er narkotika fraktet gjennom hemmelige tunneler under grensa mellom Mexico og USA.

Retten har hørt vitner forklare hvordan Guzman egenhendig drepte fiender og sørget for å få en skuddskadd mann begravet levende. En tidligere livvakt hevdet at narkobaronen torturerte to menn i flere timer før han skjøt dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Flyktet naken

Tross brutaliteten har «El Chapo» framstilt seg selv som en Robin Hood-skikkelse i den mexicanske delstaten Sinaloa, hvor narkokartellet har sin base.

Under rettssaken har juryen fått høre om «El Chapos» pistol, som var belagt med diamanter, og om hvordan han en gang måtte flykte naken gjennom en hemmelig tunnel sammen med kjæresten.

Jurymedlemmene har også fått beskrevet den omfattende korrupsjonen som muliggjør driften av Mexicos narkokarteller.

En colombiansk narkosmugler hevdet i retten at Mexicos tidligere president Enrique Peña Nieto tok imot 100 millioner dollar i bestikkelser fra Guzman. Ekspresidenten har benektet påstanden.

Utlevert til USA

«El Chapo» har tidligere rømt fra fengsel flere ganger i Mexico. I 2001 klarte han å rømme ved å gjemme seg i en skittentøykurv.

Han ble pågrepet igjen i Mexico i 2016 og utlevert til USA i januar 2017.

Over 50 vitner har forklart seg i løpet av rettssaken, men «El Chapo» selv har ikke villet si noe. Og mens aktoratet har brukt tre måneder på å legge fram bevis og begrunne tiltalen, brukte Guzmans advokater kun en halvtime på forsvaret.

Flere av vitnene er tidligere kriminelle og Sinaloa-medarbeidere som har gått med på å forklare seg for politiet. Forsvarerne i saken har argumentert med at de ikke er til å stole på.

Konflikt mellom ulike narkokarteller, politi og militære styrker i Mexico har ført til et omfattende voldsproblem i deler av landet. Det er blitt anslått at rundt 150.000 mennesker er drept i Mexico siden 2006 som følge av organisert kriminalitet.

Til sammenligning er det anslått at over 110.000 mennesker er drept i krigen i Afghanistan.

(NTB)