Brasils eneste åpent homofile medlem av parlamentet Jean Wyllys kunngjorde torsdag at han sier opp jobben og har rømt fra landet etter en rekke dødstrusler.

Etter valget av den høyrepopulistiske presidenten Jair Bolsonaro har truslene økt, ifølge Wyllys.

– Å bevare truet liv er også en strategi for å kjempe for bedre dager, skriver 44-åringen, som er medlem av venstrepartiet PSOL, på Twitter.

– Vi gjorde mye for fellesskapets beste. Og vi vil gjøre mye mer når det kommer nye tider, sier Wyllys videre.

Han har vært en sterk stemme i LHBT-miljøet i Brasil.

Pressetjenesten til de folkevalgte kan ikke bekrefte at han har frasagt seg vervet, men hans eget kontor opplyser at han har besluttet å trekke seg tilbake og har forlatt Brasil, uten å oppgi hvor han har reist.

Til avisa Folha de S. Paulo sier Wyllys at det ikke var valget av Bolsonaro i oktober direkte som utløste hans avgjørelse om å trekke seg, men heller den økte graden av voldeligheter i kjølvannet av valget, der angrep mot personer i LHBT-miljøet har økt i omfang.

Bolsonaro har sterk støtte blant ultrakonservative kristne i landet. Wyllys og Bolsonaro har vært i tottene på hverandre i årevis i kongressen i Brasil. Mest kjent er hendelsen der Wyllys spyttet Bolsonaro i ansiktet under høringene mot president Dilma Rousseff i april 2016, der underhuset i Brasils nasjonalforsamling vedtok å stille Rousseff for riksrett. Det skjedde etter at Bolsonaro rettet krasse anklager om Rousseff.

Wyllys er en av PSOLs ti representanter og erstattes av David Miranda, som også er åpent homofil.

