I formiddag holder Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan en tale der han har lovet «den nakne sannhet» om hva som skjedde med journalisten Jamal Khashoggi.

Khashoggi forsvant etter at han gikk inn i Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober.

Etter flere uker med lekkasjer til statskontrollerte tyrkiske medier skal informasjonen nå tilsynelatende komme fra president Erdogans egen munn. Detaljerte beskrivelser om den saudiarabiske journalistens skjebne skal presenteres under presidentens tale til regjeringspartiet AKP tirsdag, heter det fra Ankara.

«Rettferdighet»

Hvis anonyme tyrkiske tjenestemenn har lekket riktig informasjon de siste ukene, omfatter bevisene lydopptak tatt opp fra innsiden av konsulatet. Bevis for påstanden om at et «drapsteam» tok med seg en beinsag til Istanbul, er også blant det som etterlyses.

Erdogan har så langt ikke anklaget Saudi-Arabia direkte for å ha drept Khashoggi. Han har i stedet foretrukket å legge press på kongedømmet gjennom kalkulerte lekkasjer til regjeringsvennlige medier, påpeker analytikere.

– Vi er ute etter rettferdighet her. Dette vil bli avslørt i all sin nakne sannhet, sa Erdogan i en tale søndag.

– Haspel på vei

Omer Celik, talsmann for Erdogans regjeringsparti, fastslo mandag at drapet var «planlagt på ekstremt barbarisk vis».

Erdogan-rådgiver Yasin Aktay skrev i avisa Yeni Safak at Riyadhs versjon av hendelsene «føles som en hån mot vår etterretning».

CIA-direktør Gina Haspel skal være på vei til Tyrkia tirsdag, men detaljene om besøket er ikke offentliggjort.

Saudi-Arabia har en rekke ganger endret forklaring i saken. I helgen erkjente myndighetene omsider at Khashoggi ble drept på konsulatet, men de hevder det skjedde ved en feiltakelse og uten kronprins Mohammed bin Salmans kjennskap.