Minst fire russere, muligens langt flere, skal nylig ha blitt drept i kamper mellom Assad-lojale styrker og en USA-støttet allianse øst i Syria.

Meldingene om de store russiske tapene under kampene ved al-Tabiyeh 7. og 8. februar kommer både fra syriske og russiske tjenestemenn.

Russiske myndigheter har forsøkt å unngå spørsmål om hendelsen. Ifølge The New York Times har Kreml siden onsdag i forrige uke fastholdt at ingen russiske soldater ble drept i kampene, og at alle russere som kjempet side om side med syrere på bakken, var leiesoldater.

– Flest russere

Blant kildene til den amerikanske avisen er Aleksandr Ionov, en russisk forretningsmann som blant annet selger sikkerhetstjenester i Syria.

Ifølge Ionov har folk i private militære organisasjoner fortalt ham at kampene resulterte i store tap og at over 200 muligens ble drept.

Han sier også at ikke alle de drepte var russere, noen av dem kom også fra land som tidligere var en del av Sovjetunionen.

– Over 200 er det nåværende anslaget. Vi vet ikke det nøyaktige antallet ennå, men de fleste var russere, sier Ionov i et telefonintervju med den amerikanske avisen.

Årsaken til den russiske underrapporteringen er ifølge den israelske avisa Haaretz politisk. Mange russere er kritiske til Russlands militære engasjement i Syria, og hvis det reelle tapstallet blir kjent, kan det føre til at operasjonen blir enda mer upopulær.

– Motangrep

En amerikansk tjenestemann sa etter kampene i forrige uke at over 100 krigere som var alliert med Syrias president Bashar al-Assad, ble drept da USA og allierte bakkestyrker fra Syrian Democratic Forces (SDF) gikk til motangrep etter at Assad-lojale styrker skal ha gått til angrep på SDFs stilling i området.

Flere ble drept i amerikanskledede luftangrep, andre av raketter avfyrt fra bakken.

Angrepet startet onsdag kveld i provinsen Deir al-Zor, om lag 8 kilometer fra grensen USA og Russland skal ha blitt enig om ved elven Eufrat. Grensen skiller områder som på den ene siden er kontrollert av den russisk-støttede syriske regjeringen og på den andre av USA-vennlige kurdisk-dominerte styrker.

Statlige syriske medier har bekreftet at flere titall personer ble drept eller såret i det amerikanskledede angrepet. De har omtalt de drepte som medlemmer av «folkestyrker».