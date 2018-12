Mer enn 50 personer er skadd i sammenstøt mellom politi og demonstranter i Barcelona.

Fredag samlet titusenvis av mennesker seg i Barcelona for å protestere mot at den spanske regjeringen hadde lagt et regjeringsmøte til byen.

– Dette er en provokasjon, sier en av demonstrantene, som støtter uavhengighet for Catalonia, til AFP.

Rundt 9000 politifolk ble sendt ut for å holde situasjonen under kontroll. Men i stedet oppsto det kraftige sammenstøt.

Blant de skadde er både demonstranter og politifolk.

På regjeringsmøtet skulle blant annet satsing på lønner og infrastruktur i regionen nordøst i Spania diskuteres.

Fengslede separatistledere og uavhengighetsbevegelsen ANC oppfordret til demonstrasjonen.

(NTB)