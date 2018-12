Beredskapsnivået er hevet til nest høyeste nivå for vulkanen Anak Krakatoa, fem dager etter utbruddet som medførte en dødelig tsunami i Indonesia.

Hevingen av farenivået inkluderer at beredskapen står i «stand by» – klar til å rykke på kort varsel – og at den avstengte sonen rundt vulkanen utvides fra en radius på to til fem kilometer. Ved Krakatoa-observatoriet er det registrert en endring i det såkalte utbruddsmønsteret for vulkanen, som bekymrer og er bakgrunnen for hevingen av beredskapsnivået.

Indonesiske luftfartsmyndigheter har torsdag omdirigert alle flygninger, slik at de nå flyr utenom luftrommet over vulkanen Anak Krakatoa, på grunn av store mengder aske og røyk som fremdeles velter ut av den, flere hundre meter opp i lufta.

Talsperson for kriseberedskapsmyndighetene BPNB i Indonesia, Sutopo Purwo Nugroho, sier at vulkanen i Sundastredet mellom Java og Sumatra også onsdag spydde ut aske og røyk. Byene Serang og Cilegon i Banten-provinsen var særlig berørt.

– Den vulkanske asken er harmløs, hevder Nugroho, som sier asken faktisk vil være bra for landbruket.

Innbyggerne rådes imidlertid til å ha på seg maske og beskyttende briller når de er utendørs.

Vulkanutbruddet lørdag medførte at en del av vulkanens sørvestlige side falt sammen, raste ned i havet og forårsaket en undersjøisk tsunami.

Tsunamien slo innover kystområdene i provinsene Lampung og Banten rundt stredet. Minst 430 personer har mistet livet.