Honduras har identifisert til sammen 313 barn som fortsatt er skilt fra foreldrene sine på grunn av USAs nulltoleransepolitikk om innvandring.

Liza Medrano, Honduras' generaldirektør for beskyttelse av migranter, sier på en pressekonferanse at landets konsulater i USA har besøkt ulike migrantsentre for å finne barn etter at president Donald Trump og hans regjering uttalte at barna skulle gjenforenes med familiene sine.

– Vi har funnet 313 barn som var separert, og som har blitt identifisert av vårt konsulatnettverk gjennom intervjuer og besøk ved migrantsentre, sier Medrano.

Hun legger til at de bør gjenforenes med familiene sine innen 26. juli, mens myndighetene samler all informasjon om de identifiserte barna.

Videre sier hun at enkelte foreldre har valgt å gi barna sine til en annen verge mens de har dratt tilbake til Honduras, og at de fortsatt jobber med å oppdatere tallene på hvor mange det er snakk om.

USA fikk kraftig internasjonal kritikk for å separere familier med tvang ved grensa. Hovedsakelig dreier det seg om migranter og flyktninger fra Mellom-Amerika, som søker asyl på grunn av vold i hjemlandet.

I kjølvannet av kritikken har Trump stanset separasjonene, som ble beordret som en del av Trump-regjeringens forsøk på å hindre migranter i å krysse grensa mot Mexico ulovlig.