Det var ikke terror, men et forsøk på utpressing som førte til evakuering av Potsdams julemarked. Pakken som ble funnet var svært farlig, melder tyske politi.

Julemarkedet i den østtyske byen ble evakuert da det ble funnet en mistenkelig pakke ved et apotek like ved julemarkedet.

Etterforskningen av saken så langt tyder på et utpressingsforsøk rettet mot det tyske fraktselskapet DHL, opplyste delstaten Brandenburgs innenriksminister Karl-Heinz Schröter i Potsdam søndag. En tilsvarende pakke skal nylig ha blitt oppdaget i lokalene til en nettbutikk i Frankfurt.

Pakken var fylt med hundrevis av spiker og kraftig fyrverkeri. Et uvanlig utpressingsbrev i form av en QR-kode var plassert i pakken, opplyser politisjefen i delstaten, Hans-Juergen Mörke. Han sier at det er sannsynlig at flere slike pakker kan bli oppdaget.

Det er heller ikke umulig at slike pakkebomber kan ha blitt sendt til privatpersoner, mener politiet.

Det var en stund tvil om pakken faktisk kunne eksplodere, men søndag slår tyske myndigheter fast at innholdet var svært farlig.

– Enhver som mottar en iøynefallende pakke, må ikke åpne den, sier Schröter.

Politiet leter nå etter den eller de som står bak, og en etterforskningsgruppe på 25 personer er satt ned for å komme til bunns i saken.

Beredskapsnivået rundt tyske julemarkeder er høyt etter fjorårets angrep i Berlin. Tolv mennesker ble drept og 56 ble såret da en tunisisk mann kjørte en lastebil inn i folkemengden på julemarkedet på Breitscheidplatz.

Gjerningsmannen fikk ifølge tysk påtalemyndighet instrukser fra ekstremistgruppa IS, men han handlet alene.