Uværet krever liv i Europa

Stormen Eunice herjer i Europa og krevde fredag flere liv. I England ble det målt rekordkraftige vindkast.

Flere mennesker omkom både i Storbritannia og Nederland da trær blåste ned over biler fredag. Denne bilen fikk hard medfart på en parkeringsplass i Lyme Regis i England.

Store bølger slo innover kysten av Cornwall, England, fredag.

Deler av taket på den store O2-arenaen i London ble skrellet av i de kraftige vindkastene fredag.

Det nordlige England og Skottland har blitt rammet av snøbyger som følge av stormen Eunice. Her i Durham.

Tilskuere står og ser på de store bølgene ved et fyrtårn i Wales.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

På Isle of Wight utenfor sørkysten av England ble det målt vindkast med en styrke på over 54 sekundmeter fredag, noe som trolig er ny engelsk rekord. Til sammenligning regnes vedvarende vindstyrke på 33 sekundmeter som orkan.

I London var gatene uvanlig tomme etter at meteorologene hadde sendt ut rødt varsel om «fare for liv og helse», og på ettermiddagen ble deler av taket på den store O2-arenaen skrellet av i vindkastene.

Fredag kveld meldte London-politiet at en kvinne i 30-årene var omkommet etter at et tre falt ned over bilen hun var passasjer i, og det samme skjedde i Ballythomas-området sørøst i Irland der en mann i 60-årene omkom.

Nordvest i England omkom en mann i 50-årene etter at bilen hans ble truffet av en flygende bygningsmaterialer, opplyser politiet.

Tre omkom i Nederland

Også i eller i Europa krevde uværet liv. Tre menn omkom etter å ha blitt truffet av fallende trær i Nederland, og i Belgia omkom en 79 år gammel canadisk mann som falt over bord fra båten sin.

Uværet gjorde også titusenvis strømløse i flere europeiske land, og en rekke fly- og togavganger ble forsinket eller måtte innstilles.

Ferjetrafikken over Den engelske kanal ble også stanset, og også i Danmark, der stormen er døpt Nora, skapte uværet store problemer.

Innstilte avganger

I Tyskland ble en rekke togavganger innstilt, og det samme ble hundrevis av flyavganger til Schiphol-flyplassen utenfor Amsterdam og Heathrow og Gatwick utenfor London.

Et EasyJet-fly fra Bordeaux måtte gjøre vendereis til Frankrike etter to mislykkede forsøk på å lande på Gatwick.

Klimaforsker Richard Allan ved University of Reading sier det er lite som tyder på at denne typen stormer er blitt kraftigere som følge av klimaendringene.

Likevel er konsekvensene i mange tilfeller verre siden havnivået er blitt høyere og klimaendringene har økt risikoen for ekstreme nedbørsmengder.