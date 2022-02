Trefninger i Øst-Ukraina skaper bekymringer

Russiskstøttede separatister og ukrainske regjeringsstyrker har igjen anklaget hverandre for våpenhvilebrudd i Øst-Ukraina. Det bekymrer Russland.

En ukrainsk soldat ved fronten i nærheten av Popasna i Luhansk-regionen i Øst-Ukraina. Her har det vært væpne konflikt mellom regjeringsstyrker og prorussiske separatister siden 2014.

NTB

– Det som skjer i Donbass er veldig bekymringsfullt og potensielt svært farlig, sier Kreml-talsperson Dmitrij Peskov fredag.

Brutt våpenhvile

Det ukrainske militæret sier separatistene har brutt våpenhvilen 20 ganger mellom midnatt og klokken 9 lokal tid fredag.

De prorussiske separatistene hevder på sin side at regjeringsstyrkene har beskutt dem 27 ganger.

En AFP-reporter nær frontlinjen mellom Ukrainas regjeringsstyrker og det opprørerkontrollerte området i Luhansk skal fredag ha hørt eksplosjoner og sett skadde sivile bygninger.

Også torsdag beskyldte partene hverandre for en rekke våpenhvilebrudd. Et av separatistenes artilleriangrep traff en barnehage, hvor to ansatte skal ha blitt skadd.

Medlemmer av Joint Centre for Control and Coordi nation undersøker et krater etter artilleriangrep i Luhanskregionen øst i Ukraina torsdag. Foto: Vadim Ghirda / AP Photo / NTB

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier de har observert flere russiske soldater på vei til grenseområdet mot Ukraina, til tross for at Russland sier de har begynt å trekke ut militært personell. Foto: Olivier Matthys / AP Photo / NTB

Troppebevegelser

Den russiske ambassadøren til EU har varslet motangrep hvis russere i Øst-Ukraina blir drept. Fredag sa Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov at de ikke hadde noen intensjon om å angripe separatistene i øst, eller å forsøke å ta tilbake Krim-halvøya med militær makt.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin er på besøk i Polen, der han blant annet skal møte sin polske kollega Mariusz Blaszczak. På en pressekonferanse fortalte han at USA har observert flere russiske soldater på vei mot den ukrainske grensa.

– Selv om Russland har opplyst at de trekker soldatene sine tilbake til garnisonene deres, har vi ennå ikke sett tegn til det. Vi ser faktisk flere soldater på vei inn i grenseregionen, sa Austin.

USA og deres allierte har gjentatte ganger advart om at Russland planlegger en invasjon av Ukraina, noe russiske myndigheter kategorisk har avvist.

Russlands president Vladimir Putin og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko møttes i Moskva fredag. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / Kreml Pool Photo via AP / NTB

Militærøvelser fortsetter

Russland opplyste fredag at de skal gjennomføre en øvelse med «strategiske styrker,» kort tid etter at de avslutter militærøvelsen i Hviterussland. Det russiske militæret skal blant annet øve på bruken av våpensystemer som kan utstyres med atomstridshoder. President Putin skal overvære det hele fra et kontrollsenter i forsvarsdepartementet.

Kreml-talsperson Dmitrij Peskov sier Russland har vært åpne om øvelsen og at de har varslet gjennom de vanlige kanalene. Øvelsene «bør ikke bekymre noen» i Vesten, sier Peskov ifølge nyhetsbyrået TASS.

Hvor bekymret Vesten er vil vise seg. Fredag holder USAs president Joe Biden møte med allierte ledere for å diskutere situasjonen i Ukraina. Ifølge nyhetsbyrået AFP skal ledere fra Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Romania, EU og Nato delta på møtet.