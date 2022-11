Nancy Pelosi gir seg som leder for Demokratene i Representantenes hus

Nancy Pelosi gir seg etter som leder for Demokratene i Representantenes hus i januar etter 20 år. Hun fortsetter imidlertid som vanlig kongressrepresentant.

Nancy Pelosi har kunngjort at hun ikke vil ta gjenvalg som leder for Demokratene i Representantenes hus men fortsetter som vanlig kongressrepresentant.

I talen takket hun for støtten hun og mannen Paul Pelosi har fått etter det voldelige angrepet på mannen.

Pelosi fikk klem av partifelle og Senatets flertallsleder Chuck Schumer etter talen

NTB-AFP-AP

Pelosi kunngjorde nyheten i en tale i Representantenes hus torsdag.

– Tiden har kommet for en ny generasjon å lede Demokratenes partigruppe, sa hun i talen sin.

82 år gamle Pelosi har vært leder for Demokratene i Representantenes hus siden januar 2003.

– Dette er den vakreste bygningen i verden, på grunn av hva den representerer. Capitol er tempelet til demokratiet vårt, til grunnloven vår, og våre høyeste idealer, sa hun i den følelsesladede og personlige talen, med henvisning til kongressbygningen.

Pelosi har vært speaker i Representantenes hus i to omganger, fra 2007 til 2011 og i inneværende periode fra 2019. Som speaker er hun den tredje mektigste politikeren i USA etter presidenten og visepresidenten. Pelosi er den første og hittil eneste kvinnen som har hatt dette vervet.

Hun fortsetter som speaker fram til den nyvalgte forsamlingen trer sammen i januar.

– Forsvarer av demokratiet

Etter talen fikk Pelosi stående applaus og folk strømmet til for å gi henne klemmer og takksigelser.

President Joe Biden sier at Pelosi har vært en «arg forsvarer av demokratiet.» Biden snakket med Pelosi torsdag morgen og gratulerte henne med hennes lederkarriere.

– Amerikanerne står i dyp takknemlighetsgjeld til Pelosi, sier presidenten.

Tapte flertallet

Spekulasjonene om Pelosis politiske framtid har svirret i kjølvannet av mellomvalget der Demokratene som ventet mistet flertallet i Representantenes hus.

Flere har tatt til orde for at 82-åringen burde tre til side og slippe til yngre krefter i partiledelsen.

I mellomvalget sikret Republikanerne flertall i Representantenes hus, og Republikanerens leder i dette kammeret, Kevin McCarthy, ligger an til å bli ny speaker.

Fortsetter som medlem av huset

Pelosi fortsetter som medlem av Representantenes hus, der hun er innvalgt fra San Francisco i delstaten California.

I sommer og høst har Pelosi fått mye oppmerksomhet, både på grunn av sitt besøk i Taiwan i august, og på grunn av at ektemannen Paul Pelosi ble utsatt for et voldelig angrep i oktober. Han fikk kraniebrudd da en mann brøt seg inn i parets hjem i San Francisco og gikk til angrep med en hammer. Gjerningsmannen var trolig på jakt etter Nancy Pelosi og skal ha ropt «hvor er Nancy» under angrepet.

På forhånd hadde hun sagt at angrepet ville påvirke framtidsvalget hennes. I talen torsdag takket hun for all støtten hun og mannen har fått etter angrepet.