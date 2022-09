Liz Truss lover handlekraft og store investeringer

Storbritannias nye statsminister Liz Truss sier hun er overbevist om at britene kan ri stormen av i en tid med «global motvind».

Statsminister Liz Truss.

– Det er på tide å ta tak i sakene som holder Storbritannia tilbake, sa Truss da hun tirsdag kveld holdt sin første tale utenfor statsministerboligen i 10 Downing Street.

– Jeg er sikker på at vi sammen kan ri stormen av, vi kan gjenoppbygge økonomien vår, og vi kan bli det moderne, briljante Storbritannia som jeg vet vi kan bli, sa Truss.

Hun fastslo av hennes viktigste oppgave er å sikre muligheter og velstand til alle, samt til kommende generasjoner, før hun lovet å levere både når det gjelder økonomi, helse og de høye energiprisene.

– Denne uken vil jeg gjøre noe med energiregningene og sikre våre fremtidige energiforsyninger, sa Truss.

Storbritannias nye statsminister Liz Truss holder sin første tale utenfor 10 Downing Street. Bak henne står ektemannen Hugh O'Leary.

Protesterte med høy musikk

Mens hun talte, spilte demonstranter høy musikk i sidegatene, deriblant sangen «Mad World». Det kunne også høres protestrop og blåsing i lufthorn mens hun holdt sin aller første tale som statsminister.

Ifølge Truss er det den grunnleggende troen på frihet, virketrang og ærlig spill som gjør Storbritannia til et storslagent land.

– Den britiske befolkningen har vist karakterfasthet, mot og besluttsomhet om og om igjen, og nå står vi overfor global motvind forårsaket av krigen i Ukraina og covid, sa Truss, som lovet flere investeringer, blant annet i veibygging, og fremholdt at hun ønsker å endre Storbritannia til et land som streber etter å bli bedre.

Et stort pressekorps hadde møtt frem for å høre Liz Truss holde sin første tale som statsminister.

Roste forgjengeren

Talen ble holdt få timer etter at hun overtok statsministerposten fra Boris Johnson, som hun brukte anledningen til å hylle som en svært viktig leder.

– Boris Johnson leverte brexit, covid-vaksinene og sto opp mot russisk aggresjon. Historien vil regne ham som en enormt betydningsfull statsminister. Jeg er beæret over å ta dette ansvaret i en svært viktig tid for landet, sa Truss.

Noen meter bak Truss sto ektemannen Hugh O'Leary, mens konservative parlamentarikere hadde tatt oppstilling på siden og sørget for kraftig applaus da Truss avsluttet talen.

Innsettelse i Skottland

Før hun ankom statsministerboligen, hadde Truss vært i Skottland, der hun møtte dronning Elizabeth på slottet Balmoral. Men på turen var også Boris Johnson, som leverte sin formelle avskjed hvorpå Truss ble formelt innsatt.

Det er første gang dronningen ønsker en ny statsminister velkommen på andre steder enn Buckingham Palace og slottet Windsor. Årsaken er dronningens helse og utfordringer med å reise.

47 år gamle Truss tar over rollen som regjeringssjef etter at Boris Johnson i juli kunngjorde sin avgang etter en rekke skandaler. Mandag ble det klart at Truss vant det konservative ledervalget med 57 prosent av stemmene, noe som innebar at hun automatisk overtok statsministervervet.