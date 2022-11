Israel: Valgdagsmålinger antyder seier for Netanyahus blokk

Valgdagsmålinger tyder på at tidligere statsminister Benjamin Netanyahus blokk kan få flertall i Israels nasjonalforsamling.

Israels tidligere statsminister Benjamin Netanyahu og hans kone Sara avga stemme i Jerusalem tirsdag. Netanyahu kan igjen få grep om makten, til tross for at han er tiltalt for korrupsjon.

NTB

Valgdagsmålingen fra den israelske TV-stasjonen Kan News viser et flertall på 62 av Knessets 120 mandater, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Målinger fra to andre TV-stasjoner viser det samme: At Netanyahus parti Likud og deres samarbeidspartnere har et lite flertall.

Netanyahus blokk inkluderer hans eget høyreparti Likud, samt flere religiøse og ytterliggående partier. Likud ligger an til å få 30–31 seter ifølge to av målingene.

Det religiøse sionistpartiet (RZP) som ledes av den ytterliggående høyrenasjonalisten Itamar Ben-Gvir får 11 og 12 seter på disse målingene. Ultraortodokse jødiske partier får også stor oppslutning, ifølge Jerusalem Post.

Fungerende statsminister Yair Lapids sentrumsparti får 24 seter i disse målingene. Hans blokk får kun 54–55 seter totalt, dersom målingene slår til.