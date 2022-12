Medier: Mann med PKK-tilknytning utlevert fra Sverige til Tyrkia

En mann med kobling til kurdiske PKK er utlevert fra Sverige til Tyrkia og fengslet. Svenske myndigheter sier han ble utvist fordi asylsøknaden hans er avslått.

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu har etterlyst «konkrete skritt» fra Sverige for å møte Tyrkias krav i forbindelse med Nato-søknaden. En mann med kobling til den kurdiske gruppen PKK til Tyrkia ble fredag utlevert fra Sverige til Tyrkia.

NTB

Mannen er i Tyrkia dømt til fengsel i seks år og ti måneder for å ha hatt forbindelser til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som Tyrkia, EU og USA regner som en terrororganisasjon.

Mannen flyktet til Sverige i 2015, men svenske myndigheter har avvist asylsøknaden.

Fredag kveld kom han til Istanbul, etter å ha blitt pågrepet av svensk politi, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu. Han ble pågrepet av tyrkisk politi på flyplassen. Lørdag ble han framstilt for retten og fengslet, ifølge Anadolu.

Advokat Abdullah Deveci, som har representert mannen i Sverige, bekrefter overfor Svenska Dagbladet at hans klient er utvist, skriver rikskringkasteren SVT.

– Asylsak

– Det handler om en utvisningssak der en person har fått avslag på sin asylsøknad. Regjeringen har ingen rolle i prosessen med vurdering av asylsøknader. Det betyr at verken regjeringen eller noen enkelt minister kan gripe inn eller påvirke de ansvarlige myndighetene eller domstolene i deres behandling av enkeltsaker, sier migrasjonsminister Maria Malmer Stenergård (M) til SVT Nyheter.

Tyrkia har anklaget Sverige og Finland for å gi beskyttelse til kurdere som Tyrkia anser som terrorister. Myndighetene i Tyrkia har ennå ikke godkjent de nordiske landenes Nato-søknader og har stilt krav om utlevering av kurdere og eksil-tyrkere som tyrkiske myndigheter ser på som en trussel.

Før sommeren la Tyrkia fram en liste med 33 navn på personer de ønsker utlevert fra Sverige. Men mannen som nå er utlevert, var ikke på denne listen, ifølge SVT.

Vil ha konkrete tiltak

Sverige og Finlands Nato-søknader var et tema som sto høyt på dagsordenen under forrige ukes utenriksministermøte i alliansen i Bucuresti. Det kom signaler om framgang, men Tyrkia etterlyste i etterkant fortsatt «konkrete tiltak» før myndighetene i Ankara vil slippe de nordiske landene inn.

– Disse to landene har tatt noen skritt for å oppfylle løftene sine. Vi overser ikke det de har gjort. Men det er fortsatt ingen konkret utvikling når det gjelder utvisning og frysing av terrormidler, sa Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu onsdag.

Han hadde da hatt møter med Sveriges utenriksminister Tobias Billström og Finlands utenriksminister Pekka Haavisto.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sa etter Nato-møtet at prosessen med å godkjenne medlemskapssøknadene var «nesten ferdig». Han fastholdt at tiden er inne for å ønske Sverige og Finland velkommen inn i forsvarsalliansen.