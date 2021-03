Tsunamivarsel for store deler av Stillehavet

Jordskjelvet ved New Zealand kan utløse farlige tsunamibølger i store deler av Stillehavsregionen, advarer tsunamivarslingssenteret på Hawaii.

NTB-AFP-dpa

– Basert på alle tilgjengelige data, er farlige tsunamibølger varslet i noen kystområder.

Det amerikanske senteret mener det er fare for bølger på opptil tre meter i stillehavsregionene Vanuatu og det franske territoriet Ny-Kaledonia.

Skjelvet kan utløse mindre bølger i områder så langt unna som Japan, Russland, Mexico og den søramerikanske kysten.

New Zealands myndigheter har beordret folk på østkysten av Nordøya om å evakuere umiddelbart på grunn av tsunamifaren etter et jordskjelv målt til styrke 8, som inntraff etter to skjelv tidligere på dagen med styrke 6,9 og 7,4.