Amerikansk enighet om gigantavtale om satsing på infrastruktur

Senatorer fra begge partier er enige om en gigantsatsing på infrastruktur i USA. I første omgang økes bevilgningene med 559 milliarder dollar.

President Joe Biden snakker med republikaneren Rob Portman utenfor Det hvite hus. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Tidligere torsdag ble det kjent at sentrale senatorer hadde kommet fram til enighet om en plan, og at de satt i møte i Det hvite hus.

Den politiske splittelsen i USA er stor, og arbeidet med planen har vært vanskelig. Onsdag kom imidlertid et avtaleutkast på plass, etter at de mest ambisiøse forslagene var lagt vekk.

– Vi har kommet fram til en avtale. En gruppe senatorer – fem demokrater og fem republikanere – har kommet sammen og fremmet en infrastrukturavtale som vil skape millioner av amerikanske arbeidsplasser, skriver Biden på Twitter.

Planen krever at minst 60 av 100 senatorer stemmer for, og at den får flertall i Representantenes hus.

Dukket opp

Biden dukket overraskende opp foran kameraene utenfor Det hvite hus sammen med gruppen med senatorer torsdag. Presidenten fastslo at ikke alle fikk det som de ville, men at andre prioriteringer Det hvite hus har, skal bli gjennomført på separat vis gjennom en annen budsjettprosess.

Detaljene i planen er ennå ikke kjent, men kompromisset innebærer at det settes inn 559 milliarder dollar i nye midler, og kan ifølge AP åpne døren for presidentens forslag om å bruke opptil 4.000 milliarder dollar senere.

Avtalen kommer etter flere uker med forhandlinger på Capitol Hill, der demokrater og republikanerne har diskutert både størrelsen på pakken og finansieringen.

Strid om finansiering

Representantenes hus' leder Nancy Pelosi ønsker avtalen velkommen, men legger til at den må komme sammen med Bidens øvrige mål.

– Dette er viktig, sier Pelosi.

Hovedproblemet har vært å finansiere den enorme satsingen. Biden har krevd at det ikke blir innført nye skatter på folk som tjener mindre enn 400.000 dollar. Republikanerne har på sin side ikke vært villige å øke skattene utover mindre justeringer.

– Vi finpusser fortsatt på detaljene, men fra mitt ståsted er det betalt for, sier republikaneren Susan Collins, en av de ti senatorene som møtte Biden i rundt en halvtime torsdag.

Publisert Publisert: 24. juni 2021 19:05 Oppdatert: 24. juni 2021 19:37