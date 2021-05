Kina innfører trebarnspolitikk

Kina åpner for at familier kan få tre barn, ikke bare to som i dag. Vedtaket kommer tre uker etter en urovekkende folketelling.

Kina åpner for at familier kan få tre barn. Her ei jente som deltar på et arrangement for barn i Beijing i helgen. Foto: Andy Wong / AP / NTB

NTB

Folketellingen viste at Kina står overfor en stor eldrebølge, og at fødselsraten er for lav til å opprettholde befolkningen på et stabilt nivå.

– For å ha et aktivt svar på at befolkningen blir eldre, kan et par få tre barn, melder nyhetsbyrået Xinuha mandag.

Vedtaket ble gjort under et møte i det mektige Politbyrået samme dag, et møte som ble ledet av president Xi Jinping, ifølge Xinhua.

Selv om det de siste seks årene har vært lov å få to barn, velger mange familier fortsatt å få kun ett.

Frykt for økonomien

Hvis trenden fortsetter, står Kina overfor en demografisk krise. Eldrebølge kombinert med lave fødselstall kan få store økonomiske konsekvenser for landet fordi en stadig mindre andel av befolkningen er i yrkesaktiv alder.

Kina innførte i 1979 en ettbarnspolitikk for å ha kontroll på befolkningsveksten. Denne ble opphevet i 2015, men det har gjort lite utslag på statistikken. Antall barnefødsler gikk litt opp i 2016, men har deretter falt hvert eneste år.

Ifølge eksperter skyldes det både høye boligkostnader og at det er dyrt å skaffe barna en utdanning. Mange kinesere har dessuten blitt vant til at familier kun består av foreldre og ett barn.

For lav fødselsrate

Da resultatet fra Kinas siste folketelling ble lagt fram tidligere i mai, viste den at befolkningsveksten de ti siste årene har vært på kun 0,53 prosent i året, noe som er det laveste nivået siden 1960-tallet.

Beregninger viser at hver tredje kineser vil være i kategorien eldre i 2050.

I 2020 ble det født cirka 12 millioner barn, og fødselsraten er på 1,3 og for lav til å opprettholde befolkningen på samme nivå som i dag.

Nedgang i inngåtte ekteskap de siste årene er blant faktorene som har påvirket fødselstallene. Dessuten utsetter eller unngår kvinner i større grad å bli gravide.

Ifølge folketellingen har Kina nå 1,41 milliarder innbyggere, og er fortsatt verdens mest folkerike land.