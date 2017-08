Spansk politi sier det var marokkaneren Younes Abouyaaquoub (22) som kjørte varebilen under terrorangrepet i Barcelona. Han er fortsatt på frifot.

Mandag opplyste spansk politi at bilføreren i Barcelona er identifisert, men uten å nevne navn. Men Catalonias innenriksminister Joaquim Forn har tidligere bekreftet sjåførens navn.

Abouyaaqoub er den eneste som fortsatt er på frifot av de anslagsvis tolv personene som ifølge spansk politi var medlemmer i terrorcellen bak angrepet.

NTB Scanpix

Politiet kan ikke utelukke at han har forlatt Spania og eventuelt reist til Frankrike. Spansk politi har gjennomført en omfattende leting etter mannen nordøst i Spania.

Han er nå ettersøkt i alle europeiske land, ifølge Forn.

13 personer ble drept og over 100 såret under angrepet på La Rambla i Barcelona torsdag forrige uke. Åtte timer senere ble flere andre såret i havnebyen Cambrils. En kvinne døde dagen etter av skadene hun fikk.

Der ble også fem mistenkte gjerningsmenn skutt og drept av politiet på stedet.

Varebilen som ble brukt i Barcelona, er én av tre biler som knyttes til 22-åringens kredittkort. En av leiebilene ble funnet 70 kilometer nord for Barcelona, på veien til den lille byen Ripoll. Den siste bilen ble funnet i Ripoll.

Spansk politi mistenker at terrorcellen hadde planer om å fylle alle bilene med gassflasker for å gjennomføre et større angrep. Men planen antas å ha blitt endret etter at en stor mengde gassflasker tilsynelatende eksploderte ved et uhell i et hus i Alcanar onsdag i forrige uke.

Kystbyen Alcanar ligger 200 kilometer vest for Barcelona.