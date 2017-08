En selvmordsbomber har detonert en sprengladning inne i en sjiamuslimsk moské i Kabul, opplyser politiet. Det meldes om flere væpnede angripere.

Polititalsmann Abdul Basir sier til nyhetsbyrået AFP at det er skadde, men han kan foreløpig ikke si noe om antall. Myndighetene sier at angrepet som startet under fredagsbønnen, fortsatt pågår.

Politiet sier flere væpnede angripere har tatt seg inn i moskeen.

– Afghanske sikkerhetsstyrker har omringet moskeen, men de rykker ikke inn fordi man vil unngå at flere blir drept, sier Mohammed Jamil i politiet.

Innenriksdepartementet bekrefter at det de omtaler som et «terrorangrep» har funnet sted.

Moskeen ligger nord i Kabul.

Øyenvitner sier at det var en eksplosjon etterfulgt av skudd, sier en politikilde ifølge Reuters.