Den dystopiske TV-serien «The Handmaid's Tale» vant pris for beste dramaserie på en Emmy-utdeling der president Donald Trump ble kritisert i taler og vitser.

«The Handmaid's Tale» ble sammen med miniserien «Big Little Lies» kveldens store vinnere på den 69. Emmy-utdelingen som gikk av stabelen i Los Angeles natt til mandag norsk tid. Seriene vant fem priser hver. I tillegg til årets dramaserie, vant «The Handmaid's Tale» priser for kvinnelig hovedrolle (Elisabeth Moss) og birolle (Anne Dowd), manus og regi i en dramaserie.

«Big Little Lies» tok hjem prisen for beste miniserie og regi i miniserie. Nicole Kidman tok hjem prisen for kvinnelig hovedrolle og Laura Dern for birolle i samme serie.

Fakta: Årets Emmy-vinnere * Beste dramaserie: «The Handmaid's Tale» * Beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie: Elisabeth Moss, «The Handmaid's Tale» * Beste mannlige skuespiller i en dramaserie: Sterling K. Brown, «This Is Us» * Beste kvinnelige birolle i en dramaserie: Ann Dowd, «The Handmaid's Tale» * Beste mannlige birolle i en dramaserie: John Lithgow, «The Crown» * Beste regi i en dramaserie: Reed Morano, «The Handmaid's Tale» * Beste komiserie: «Veep» * Beste kvinnelige skuespiller i en komiserie: Julia Louis-Dreyfus, «Veep» * Beste mannlige skuespiller i en komiserie: Donald Glover, «Atlanta» * Beste kvinnelige birolle i en komiserie: Kate McKinnon, «Saturday Night Live» * Beste mannlige birolle i en komiserie: Alec Baldwin, «Saturday Night Live» * Beste regi for en komiserie: Donald Glover, «Atlanta» * Beste miniserie: «Big Little Lies» * Beste kvinnelige skuespiller i en miniserie: Nicole Kidman, «Big Little Lies» * Beste mannlige skuespiller i en miniserie: Riz Ahmed, «The Night Of» * Beste mannlige birolle i en miniserie: Alexander Skarsgård, «Big Little Lies» * Beste kvinnelige birolle i en miniserie: Laura Dern, «Big Little Lies» * Beste regi en miniserie: Jean-Marc Vallée, «Big Little Lies»

Svensk seier

Den svenske skuespilleren Alexander Skarsgård vant pris for beste mannlige birolle i en miniserie for sin rolle som en voldelig ektemann i serien «Big Little Lies».

Julia Louis-Dreyfus vant for sjette gang prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komiserie for sin rolle som ekspresident Selena Meyer i den politiske parodiserien «Veep».

Inkludert Emmy-priser Louis-Dreyfus har vunnet for andre roller, blant annet som Elaine i «Seinfeld», er hun nå en av dem som har vunnet flest Emmy-priser, like mange som skuespiller Cloris Leachman. «Veep» vant dessuten prisen for beste komiserie.

Chris Pizzello / Invision / AP / NTB scanpix

Politisk brodd

Selv om det er TV-serier og underholdning som står i fokus på Emmy-utdelingen, fikk politikken nærmest like mye oppmerksomhet.

Ikke så rart kanskje, når årets Emmy-vert var Stephen Colbert, som til vanlig leder programmet «The Late Show with Stephen Colbert» på den amerikanske TV-kanalen CBS.

I programmet er han som regel ikke nådig i sin kritikk av president Trump, og han var ikke mindre kritisk på Emmy-utdelingen. I tillegg til flere vitser av Colbert selv, dukker tidligere pressetalsmann Sean Spicer opp for å gjøre narr av sin tidligere sjef.

Flere stjerner møtte brukte dessuten sin runde på den røde løperen til å vise støtte til unge immigranter ved å bære en blå sløyfe. Ifølge American Civil Liberties Union, er sløyfen en oppfordring til den amerikanske Kongressen om å vedta en ny lov for å beskytte unge immigranter.

Trump opphevet DACA-programmet, eller Deferred Action for Childhood Arrivals, i forrige uke, noe som har utløst en protestbølge over hele USA.

Trump ble heller ikke tilsidesatt av vinnerne. Alec Baldwin vant pris for sin parodi av Donald Trump i sketsj-programmet «Saturday Night Live», og Kate McKinnon vant for sin tolkning av Hillary Clinton i samme serie.

Historisk

Emmy-utdelingen bød også på flere historiske vinnere. Donald Glover vant to priser for TV-serien «Atlanta». Både regi og mannlig hovedrolle gikk til Glover. Han ble med det den første afroamerikaneren som vant regiprisen for en komiserie, ifølge flere amerikanske medier.

Lena Waithe ble den første afroamerikanske kvinnen som vant en pris for manus i en komiserie, for serien «Master of None». Hun vant prisen sammen med medskaper Aziz Ansari. Sterling K. Brown tok hjem prisen for mannlig hovedrolle i serien «This Is Us», som den første afroamerikanske mannen siden 1998.