Storbritannias statsminister Boris Johnson har ikke lenger flertall i Parlamentet etter at en parlamentariker fra toryene skiftet side til Liberaldemokratene.

Det er den konservative parlamentarikeren Philip Lee som nå har hoppet av.

– Etter lang overveielse har jeg kommet fram til at det ikke lenger er mulig å tjene mine velgeres og landets interesser som konservativ parlamentariker, skriver Lee på Twitter og legger ved sitt oppsigelsesbrev til statsministeren.

Lee skriver at han helt siden folkeavstemningen i 2016 har vært bekymret for den retningen torypartiet har tatt.

– Brexitprosessen har dessverre bidratt til å forvandle dette en gang storartede partiet til noe som ligner mer på en smal fraksjon der enkeltpersoners «konservatisme» måles ut fra hvor skjødesløst de ønsker å forlate EU, skriver han. Lee mener partiet er «infisert» av populisme og engelsk nasjonalisme.

Johnsons regjering har hittil hatt et knappest mulig flertall med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP. I stedet har han nå et like knapt flertall – én stemmes overvekt – mot seg i Underhuset.

Phillip Lee har sittet i Underhuset siden 2010 og representerer valgkretsen Bracknell vest for London. Han vært torymedlem i 27 år.