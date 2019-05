Et av de fire skipene som skal ha vært utsatt for sabotasje i Omanbukta, er norsk. Oljetankeren Andrea Victory har hull i skroget, men synker ikke.

Oljetankeren, som er på drøyt 47.000 dødvekttonn, eies av Thome Ship Management, og det 14 år gamle skipet seiler under norsk flagg.

Rederiet opplyser i en kunngjøring at «en ukjent gjenstand» søndag forårsaket et hull i akterenden av skroget, men at det er verken fare for skadelige utslipp eller at skipet skal synke.

MT Andrea Victory ligger fortsatt utenfor kysten av havnebyen Fujairah i De forente arabiske emirater, og mannskapet bistår nå ifølge Thome Ship Management lokale myndigheter i granskingen av hva som kan ha skjedd.

Saudi-Arabia meldte mandag at to andre oljetankere var utsatt for «sabotasje» utenfor kysten av Emiratene, men det er uklart hvor store skadene er og hva som har forårsaket dem.

VG og NRK skriver at det norske fartøyet ble bygget i 2005 og er eid av det norske rederiet Champion Tankers AS i Bergen, mens Thome Ship Management har ansvaret for driften av skipet. Skipet er registrert på Isle of Man.

Sjøfartsdirektoratet ber norske skip i Omanbukta om å høyne sikkerheten etter sabotasjeangrepet, melder VG.