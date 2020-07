Nødssituasjon på Sotra-skipet «Ocean Viking»: – Mannskapet sier det er mer senkede skuldre nå

Mannskapet på skipet «Ocean Viking» har bedt om bistand fra italienske myndigheter etter at en gruppe migranter har forsøkt å presse skipet til havn.

Publisert Publisert I dag 17:51

Dette bildet tatt fredag viser mannskap og migranter om bord på «Ocean Viking». Foto: Flavio Gasperini, SOS Méditerranée/NTB scanpix

NTB

Hanne Ørnhaug Eskeland

Mannskapet kan for øyeblikket ikke hjelpe de 180 migrantene på dekk. Årsaken skal være at en gruppe på 44 migranter prøver å presse skipet til havn. Det opplyser Trym Jacobsen, daglig leder i Hoyland Offshore til BT.

Ifølge en pressemelding har de 44 uttrykt intensjoner om å skade både seg selv og andre om bord, inkludert mannskapet. Det er erklært som en nødssituasjonen.

Jacobsen forteller at de aldri har opplevd noe liknende på «Ocean Viking» før.

– Det viser seg at det er en gruppe her som har vært utsatt for mer traumer enn det vi har opplevd tidligere. Gruppen ønsker å komme ut av situasjonene de er i, og bruker dessverre til dels truende og ubehagelige metoder.

Får «medisinske ressurser» fra Italia

– Det siste jeg hørte fra mannskapet var at det er mer senkede skuldre nå. Vi håper implisitt at det betyr at situasjonen vil roe seg utover kvelden, forteller Jacobsen til BT rundt kl. 20.50.

Ifølge Jacobsen at italienske myndigheter at tilbudt å sende «medisinske ressurser» til skipet, men at de fortsatt ikke får gå i land.

– Hva det betyr i praksis vet vi ikke, men jeg forstår det slik at mannskapet har takket ja.

Ikke opplevd liknende før

«Ocean Viking» er registrert med Bergen som hjemmehavn. Rederiet Hoyland Offshore holder til på Steinsland på Sotra. Skipet driftes av SOS Méditerranée.

Skipet har vært ute til havs siden 22. juni uten å legge til kai, fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det gjør det.

Rundt kl. 15.30 fredag sendte den norske kapteinen en hastemelding om å få legge til kai umiddelbart. Foreløpig har de ikke mottatt noe svar, sier Jacobsen.

– Skipet er i utgangspunktet utstyrt for å kunne vente. Vi har mat og proviant. Det operative teamet har kontroll over båten.

Ingen skal være skadet, bortsett fra de noen av de migrantene som har forsøkt å skade seg selv, opplyser Jacobsen.

Ocean Viking har bedt om assistanse. Foto: Flavio Gasperini/SOS Méditerranée via AP/NTB scanpix

Sendte hastemelding

Det skal være 25 mindreårige migranter om bord. 17 av dem er uten familie. Det skal også være en gravid kvinne om bord.

Til NTB sier Jacobsen at det er et team som jobber på bakdekket, der migrantene befinner seg, men ikke så mange som ønskelig.

«Ocean Viking» har et mannskap på 31 personer, er utstyrt med en medisinsk klinikk og fire høyhastighets redningsbåter.

Jacobsen forteller at han ikke kjenner igjen beskrivelser i mediene om at mannskapet har «låst seg inne».

– Migrantene holder til på dekk, som de også vanligvis gjør. Der er deres fasiliteter. Der er det mat og drikke og medisinsk personell. Det operative mannskapet oppholder seg i overbygget til vanlig. Vi har en anledning til å stenge av mellom dekket og overbygget, og det har vi nå gjort. Det er ikke så dramatisk som enkelte medier vil ha det til.

Mange selvmordsforsøk

I løpet av de siste dagene skal flere migranter på skipet ha forsøkt å hoppe på sjøen. Flere skal også ha blitt plukket opp igjen. Ifølge pressemeldingen fra SOS Mediterranée har det vært seks selvmordsforsøk på 24 timer.

Organisasjonen skriver at nødssituasjonen først og fremst skyldes den medisinske situasjonen om bord, ettersom skipet verken får assistanse eller gå i land.

Været er nå i ferd med å bli verre, og skipet skal gå i ly sør for Lampedusa på Sicilia.

– Kjent med situasjonen

BT har vært i kontakt med Utenriksdepartementet fredag kveld, og spurt om norske myndigheter vurderer å involvere seg for å påvirke Italia til å la skipet komme i havn.

– Vi er kjent med situasjonen og følger med på utviklingen, sier pressevakt Guri Solberg.