Nødssituasjon på Sotra-skipet «Ocean Viking» – mannskapet har forskanset seg

Mannskapet på skipet «Ocean Viking» har bedt om bistand fra italienske myndigheter etter at en gruppe migranter har forsøkt å presse skipet til havn.

Dette bildet tatt fredag viser mannskap og migranter om bord på «Ocean Viking». Foto: Flavio Gasperini, SOS Mediterranee/NTB scanpix

NTB

Hanne Ørnhaug Eskeland

Mannskapet kan for øyeblikket ikke hjelpe de 180 migrantene på dekk. Årsaken skal være at en gruppe på opp mot 40 migranter prøver å presse skipet til havn. Det opplyser Trym Jacobsen, daglig leder i Hoyland Offshore til BT.

Skipet har vært ute til havs i lang tid fordi Italia truer med å beslaglegge skipet dersom det legger til kai.

Ikke opplevd liknende før

«Ocean Viking» er registrert med Bergen som hjemmehavn. Rederiet Hoyland Offshore holder til på Steinsland på Sotra.

Jacobsen forteller at de aldri har opplevd noe liknende på «Ocean Viking» før.

– Det viser seg at det er en gruppe her som har vært utsatt for mer traumer enn det vi har opplevd tidligere. – Gruppen ønsker å komme ut av situasjonene de er i, og bruker dessverre til dels truende og ubehagelige metoder.

Ocean Viking har bedt om assistanse. Foto: Flavio Gasperini/SOS Méditerranée via AP/NTB scanpix

Sendte hastemelding

Rundt kl. 15.30 sendte kapteinen en forespørsel om å få legge til kai i Italia så raskt som mulig. Foreløpig har de ikke mottatt noe svar, sier Jacobsen.

– Skipet er i utgangspunktet utstyrt for å vente litt. Vi har mat og proviant, og kan håndtere de som er om bord.

Det operative teamet har kontroll over båten, ifølge Jacobsen.

– Vi må klart redusere ressursene som beveger som blant de andre migrantene, men vi har profesjonelle folk om bord som kan håndtere dette.

Han forteller at helsepersonell om bord ser til gruppen på opp mot 40.

Til NTB sier Jacobsen Han at det er et team som jobber på bakdekket, der migrantene befinner seg, men ikke så mange som ønskelig. I tillegg er de redd for at situasjonen skal eskalere.

Mange selvmordsforsøk

I løpet av de siste dagene skal flere migranter på skipet ha forsøkt å hoppe på sjøen. Flere skal også ha blitt plukket opp igjen. Den italienske avisen La Repubblica skriver at det var seks selvmordsforsøk på skipet på 24 timer frem til fredag morgen.

Skipet skal også ha bedt om evakuering av 44 flyktninger som ifølge mannskapet truer med selvskading og vold. Organisasjonen SOS Méditerranée, som drifter Ocean Viking, skriver at nødssituasjonen først og fremst skyldes den medisinske situasjonen om bord, ettersom skipet verken får assistanse eller gå i land.

Været er nå i ferd med å bli verre, og skipet skal gå i ly sør for Lampedusa på Sicilia.