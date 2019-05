Arkitekten bak forfølgelsen av uighurene er en politisk stjerne i Kina.

Chen Quanguo har vist seg som en mester i å undertrykke etniske grupper. Først i Tibet og nå i den omstridte Xinjiang-regionen, hvor omtrent en million muslimer har blitt sendt til indoktrinering.

Alle har etter hvert hørt om handelskrigen med Kina, hvor Beijing blir beskyldt for å stjele teknologi fra vestlige selskaper. På sikt er dette kanskje langt fra den mest alvorlige konflikten med Kina.

For når det kommer til grunnleggende verdier – tingene som definerer selve essensen av et samfunn – er avstanden også blitt større, fordi den kinesiske partiledelsen i stadig større grad forfølger sine egne mål og snur ryggen til vestlige idealer om demokrati og menneskerettigheter.

Fakta: Chen Quanguo Født i 1955, utdannet økonom fra bl.a. universitetet i Zhengzhou. Medlem av kommunistpartiet fra 1976. Partisjef i Tibet 2011–16. Partisjef i Xinjiang 2016–. Medlem av kommunistpartiets politbyrå 2017–. Kilder: China Vitae, Carnegie Endowment for International Peace

Hvis man skal koke ned denne voksende verdipolitiske kløften til én person, er det særlig ett navn som dukker opp – nemlig Chen Quanguo, som er partisjef for Xinjiang-regionen i det vestlige Kina. Han er arkitekten bak den massive forfølgelsen av uighurene og andre muslimske minoriteter i denne avsidesliggende delen av Kina.

Mørkets fyrste

I Vesten er Chen Quanguo sterkt kritisert. FNs vurdering er at myndighetene i Xinjiang-regionen under hans ledelse har internert rundt en million uighurer og andre medlemmer av muslimske minoriteter i egne leirer, hvor de skal lære seg å tilbe kommunistpartiet og fraskrive seg store deler av sin muslimske tro.

I november i fjor forsøkte Danmarks ambassadør i Kina, Carsten Damsgaard, sammen med andre vestlige ambassadører å få et møte med Chen Quanguo, for å uttrykke sitt ubehag over forfølgelsen han står i spissen for. Ifølge mange Kina-eksperter må man helt tilbake til kulturrevolusjonen for å finne undertrykkelse i samme målestokk.

Av samme grunn har fremtredende politikere i USA fra både Det republikanske og Det demokratiske parti gjentatte ganger oppfordret president Trump til å få Chen Quanguo på en amerikansk sanksjonsliste, slik at han f.eks. vil få større vansker med å reise utenlands.

Politisk stjerne

Det internasjonale presset har tilsynelatende ikke gjort nevneverdig inntrykk på partiledelsen i Kina. Tvert imot er 62-årige Chen Quanguo en voksende politisk stjerne i sitt eget hjemland. Han er en nær alliert av den kinesiske presidenten, Xi Jinping, og klarte i fjor å bli en av de 25 medlemmene av kommunistpartiets politbyrå. Mange eksperter spår at han har gode sjanser for å gå helt til topps og bli en del av partiets mektigste organ – Politbyråets stående komité – neste gang nye medlemmer skal velges, i 2023.

Rune Steenberg, som er postdok ved Københavns Universitet og følger situasjonen i Xinjiang-regionen tett, påpeker at Chen Quanguo representerer en kulturkrasj mellom Kina og Vesten.

– Det er ingen tvil om at han er en av de drivende kreftene i forfølgelsen av uighurene og at han har fått carte blanche av partiledelsen, fordi han i deres øyne har gjort det veldig bra, sier han.

Lynkarriere

Chen Quanguo ble født i en bondefamilie og meldte seg allerede som ung inn i kommunistpartiet, hvor han raskt viste ikke bare organisatoriske evner, men også en vilje til å utføre det mer skitne arbeidet.

Han deltok i forfølgelsen av den religiøse bevegelsen Falun Gong og fikk ifølge avisen Wall Street Journal ansvaret for å brenne bevegelsens bøker og blader og seinere også for å utrenske medlemmer av bevegelsen fra partiet. Da han etterpå ble visepartisjef i Hebei-provinsen, utviste han ny kreativitet ved å opprette små politistasjoner, som også skulle fungere som en type servicesentre, noe som i utgangspunktet hørtes ut som en hjelp til borgerne, men samtidig skulle gjøre det lettere for politiet å overvåke befolkningen.

Dette systemet ga ham såpass mye heder og ære i lederkretsene i Beijing, at han i 2011 ble gjort til partisjef for Tibet, hvor han videreførte modellen sin og ifølge Wall Street Journal opprettet rundt 700 såkalte servicepolitistasjoner.

Omfattende undertrykkelse

Hensikten var å frata tibetanerne deres etniske identitet. I skolene promoterte han tiltak for at elevene skulle lære kinesisk fremfor tibetansk. Tusenvis av mennesker, som myndighetene mistenkte for å være tilhengere av Tibets åndelige leder, Dalai Lama, ble sendt til indoktrineringsklasser, og Chen Quanguo beordret opp til hundre tusen partifunksjonærer å flytte hjem til familier for å lære dem om alt det gode kommunistpartiet gjorde for Tibet.

Ambisjoner

Samtidig hadde Chen Quanguo blikk for hvem det var viktig å være på godfot med i Beijing.

I februar 2016 hyllet han ifølge nyhetsbyrået Bloomberg Kinas president Xi Jinping som landets «kjerneleder» flere måneder før det ble Xi Jinpings offisielle tittel. Og før en partikongress bar medlemmer av Chen Quanguos delegasjon også små emblemer med Xi Jinpings portrett.

Beundringen skal angivelig ha vært gjensidig. Som president har Xi Jinping hatt stabilitet som sin viktigste prioritet, fordi det i hans øyne er en forutsetning for å kunne ekspandere Kinas økonomi.

Derfor var Xi Jinping fornøyd med at Chen Quanguo lyktes med å kvele den etniske uroen i Tibet. Samtidig hadde det begynt å brenne et annet sted i Kina – i Xinjiang-regionen, hvor det hadde vært flere bombeattentater og andre uroligheter, som fikk partiledelsen til å frykte at uighurene ville prøve å løsrive regionen fra Kina. Det anså ledelsen ikke bare som en trussel mot landets samhold, men også mot Xi Jinpings planer om å forbinde Kina med resten av verden gjennom det såkalte Belt & Road-initiativet, hvor flere veier, jernbaner og gassledninger etter planen skulle gå gjennom Xinjiang-regionen.

Forfremmelse

Derfor gjorde Xi Jinping i 2016 Chen Quanguo til ny partisjef i Xinjiang-regionen, hvor han umiddelbart gikk i gang med å etablere de samme kontrollmekanismene som han hadde innført i Tibet.

Metodene ble imidlertid både mer voldsomme og langt mer sofistikerte.

Chen Quanguo innførte en ny ordning med et sosialt poengsystem, hvor uighurer og andre medlemmer av muslimske minoriteter nå blir sendt til interneringsleirer, hvis de scorer for lavt på en skala utviklet av myndighetene. For eksempel kan det trekke ned hvis de har et pass, har familie i utlandet eller går i moskeen for å be. Det skyldes at partiledelsen særlig frykter at påvirkning fra uighurer og andre samfunn utenfor Kina kan inspirere til nye uroligheter.

Samtidig har Chen Quanguo gjort Xinjiang til den mest overvåkte regionen i Kina. Det er kontrollposter og overvåkingskameraer overalt. Alle innbyggere mellom 12 og 65 år har ifølge Wall Street Journal blitt tvunget til å avgi blodprøver i forbindelse med etableringen av et DNA-register. Mest av alt er Xinjiang-regionen blitt et laboratorium, hvor partiledelsen tester den nyeste teknologien innen stordata og kunstig intelligens til å overvåke hver enkelt borger.

Så seint som i denne uken kunne avisen New York Times avsløre av overvåkingskameraer i byer selv flere tusen kilometer unna Xinjiang-provinsen nå kan spore uighurer, fordi kameraene kan registrere ansiktene deres ut ifra opplysningene myndighetene har samlet inn i Xinjiang-regionen.

Bilde på det nye Kina

Ifølge Rune Steenberg fra Københavns Universitet er det ikke urealistisk å forestille seg at denne teknologien fremover utvides til også å bli brukt mot systemkritikere og andre som vekker partiledelsens mistenksomhet, hvilket kan gjøre Kina til verdens kanskje mest autoritære land.

I den prosessen vil Chen Quanguo med all sannsynlighet fortsette med å spille en sentral rolle. Det er også grunnen til at han er en mann som vestlige diplomater har begynte å holde øye med, selv om han svært sjeldent uttaler seg offentlig.

Jo mer makt han får, jo større er imidlertid muligheten for at Kina og Vesten vil drive enda lengre fra hverandre.

Og med det følger også risikoen for at andre land vil lære av Kina.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN