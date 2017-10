Stephen Paddock drepte 59 mennesker. Men fordi angrepet mangler politisk motiv, blir det ikke definert som terror, ifølge forsker Lars Gule.

– Siden vi foreløpig ikke kjenner til et politisk eller religiøst motiv, er man i USA veldig forsiktig med å kalle dette terror, sier Gule, som er ekstremismeforsker ved Høyskolen i Oslo og Akershus.

FBI har foreløpig slått fast at Paddock ikke hadde forbindelser til noen internasjonal terroristgruppe, til tross for at IS tidlig hevdet at angrepet var deres verk.

– Det er mange måter å definere terror på, men i USA er terror et juridisk begrep. I amerikansk rett handler dette om en ikke-statlig aktør med et politisk motiv som skaper frykt i befolkningen for å legge press på myndighetene i en eller annen retning, sier Gule.

– Man skulle tro at dersom han hadde et politisk eller religiøst budskap, så ville det bli løftet frem. Så lenge man ikke finner noe sånt, er det veldig vanskelig å si noe om motivet, påpeker forskeren.

AP / Scanpix

Har funnet 42 våpen

Etterforskningen har så langt vist at Paddock hadde 23 våpen på hotellrommet i Las Vegas. Politiet har også funnet ytterligere 19 våpen, eksplosiver og ammunisjon i boligen til 64-åringen i byen Mesquite, blant annet nitrogenbasert gjødsel.

Både Anders Behring Breivik og Timothy McVeigh, mannen som sto bak bombeattentatet i Oklahoma City i 1995, laget bomber av slik gjødsel.

FBI har iverksatt en massiv etterforskning for å avdekke om Paddock handlet alene.

– Dersom det viser seg at han for eksempel tilhørte en militsgruppe på den ekstreme høyresiden, er jo spørsmålet om det finnes det andre som tenker på samme måten. Dette er det enormt viktig for politimyndigheten å finne ut av, sier Gule.

Chris Carlson / Scanpix

Flysertifikat ble ikke fornyet

Dersom en slik tilhørighet blir avdekket, vil angrepet trolig bli definert som terror, mener forskeren.

Paddock hadde også hatt flysertifikat, men skal ifølge CNN ikke ha fått det fornyet av medisinske grunner.

– Det interessante er om dette skyldes hans mentale helse. Har han hatt psykiske problemer, blir ikke angrepet klassifisert som terror. Men frykten i befolkningen blir jo ikke noe mindre av den grunn, sier Gule.

Eierne av to butikker der Paddock kjøpte flere våpen sier at det ikke var noe som tydet på at han var uskikket til å kjøpe våpen, og at han besto den rutinemessige bakgrunnssjekken.