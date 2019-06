Minst 38 personer er drept i et angrep mot to landsbyer i det sentrale Mali, opplyser myndighetene i landet.

Angrepet skjedde mandag og var rettet mot innbyggere som tilhører den etniske gruppen dogon. De to landsbyene som ble angrepet, ligger like ved grensen mot Burkina Faso.

Den etniske volden i Mali blir ifølge FN stadig verre. For halvannen uke siden ble nesten 100 sivile fra dogon-folket drept i et lignende angrep. Ingen har tatt på seg skylden for det angrepet.

Spenningene har vært høye siden en dogon-milits ble anklaget for et angrep i mars der 160 mennesker ble drept i Ogossogou, en landsby der innbyggerne tilhører folkegruppen fulani.