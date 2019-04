Brannvesenet i Paris erklærer selve bygningsstrukturen i Notre-Dame-katedralen for reddet etter storbrannen som ødela spiret i det fransk-katolske monumentet.

Klokken 18.50 mandag kveld var både parisere og verden i sjokk. Den ikoniske Notre-Dame-katedralen sto plutselig i brann, og dens mange kulturskatter og historiske arkitektur sto i fare for å bli slukt av flammene.

De spredte seg raskt gjennom trekonstruksjonen på innsiden av det franske byggverket, og om lag to timer seinere begynte øvre del av det 93 meter høye spiret på katedralen å krenge. Kort tid seinere kollapset det mens flammer skjøt i været.

Først tidlig tirsdag morgen kunne brannvesenet i Paris slå fast at brannen, som raste i over åtte timer, var under kontroll og delvis slukket. Over 400 av dem ble satt i sving for å kjempe mot flammene med høytrykksslanger, mens tårevåte turister og franskmenn sto og så på fra bak politisperringene.

I en sidegate knelte et titalls troende mens de sang Ave Maria og leste fra de kristne evangeliene.

Kollapset

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent. Den spredte seg fra loftet og raskt videre på tvers av en stor del av taket på katedralen. Flammene slukte takets ikoniske treramme, som er mer enn 100 meter lang og kalles «skogen».

Ifølge påtalemyndigheten etterforskes hendelsen som en ulykke. Foreløpig fokuserer politiet på hvorvidt brannen har sammenheng med det pågående rehabiliteringsarbeidet på katedralens tak. Flere bygningsarbeidere ble tatt inn til avhør mandag kveld.

Brannsjef Jean-Claude Gallet opplyser at to tredeler av Notre-Dames tak ble rammet av brannen og har kollapset sammen med spiret. Han legger til at brannvesenet fokuserte på å redde bakre del av katedralen, der dens mest verdifulle gjenstander er plassert.

Den hellige tornekronen, angivelig den Jesus bar langfredag, og et hellig klesplagg båret av kong Ludvig IX på 1200-tallet, er blant de uerstattelige relikviene som er reddet.

– Skal gjenoppbygges

– Vi er preget av en voldsom sorg, sier Paris-borgermester Anne Hidalgo.

Hun har blitt vist dronebilder fra innsiden av katedralen, som hun beskriver som «grusomme».

– Det er ikke noe tak lenger. Ingenting av det er igjen, sier hun.

Frankrikes president Emmanuel Macron roser brannvesenets «ekstreme mot» og kommer med følgende løfte:

– Vi skal gjenoppbygge Notre-Dame.

Katedralen var «vår historie, vår litteratur, vår fantasi – stedet der vi opplevde våre største øyeblikk, våre epidemier, kriger og frigjøringer» sier Macron, som legger til at han vil opprette en innsamlingsaksjon for å sikre midler til å restaurere den 850 år gamle bygningen.

De franske rikingene Bernaurd Arnault og François-Henri Pinault har allerede lovet henholdsvis 200 millioner og 100 millioner euro til gjenoppbyggingen.

Ubeskrivelig verdi

Notre-Dame-katedralen er blant verdens mest kjente turistattraksjoner, og hadde over 12 millioner besøkende i 2017. Den har vært på UNESCOs verdensarvliste siden 1991, og ligger i hjertet av den franske hovedstaden. Over 10.000 turister og troende besøker den hver eneste dag.

Det var i Notre-Dame de kristne korsfarerne ba sine bønner før de gikk til krig i Det hellige land, franske revolusjonære vansiret avbildninger av franske konger og Napoleon Bonaparte utropte seg selv til keiser i 1804.

Historikeren Claude Gauvard, som har skrevet bok om katedralen, spår at det kan bli trøbbel med å gjenoppbygge deler av den.

– At spiret har falt er ikke mer alvorlig enn at det kan gjenoppbygges i tråd med tegningene fra arkitekten Eugène Viollet-le-Duc. Men «skogen», denne fantastiske takrammen i tre, min store frykt er at denne ble tapt i flammene, sier han.

– Problemet med Notre-Dame er at den faller under fleres ansvar: Erkebiskopen, Paris, historiske monumenter, et cetera. Det vanskeliggjør vedlikeholdet av bygningen, sier Gauvard.