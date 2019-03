En muslimsk gruppe i Frankrike saksøker Facebook og Google fordi nettgigantene lot mannen som angrep to moskeer på New Zealand, sende direkte fra angrepet.

Det franske rådet for den muslimske tro (CFCM) opplyste mandag at det saksøker nettgigantenes franske datterselskaper for «kringkasting av en melding med voldelig innhold som støtter opp om terror, eller som i sin natur er egnet til alvorlig krenkelse av menneskeverd og trolig kan ses av mindreårige». I Frankrike kan dette medføre bøter på opptil 75.000 euro og tre år i fengsel.

Facebook sier selskapet raskt fjernet videoen som viser deler av angrepene der en høyreekstremist drepte 50 mennesker da han skjøt mot muslimer i to moskeer i Christchurch for halvannen uke siden. Direktesendingen varte likevel i 17 minutter og ble i tillegg delt på både YouTube og Twitter. Flere nettsteder satte raskt inn ressurser for å fjerne videoen.

Ifølge CFCM, som representerer flere millioner muslimer i Frankrike, brukte Facebook 29 minutter fra sendingen startet til videoen var fjernet.

Flere nettplattformer har lovet å slå ned på deling av voldelig innhold og annet upassende materiale, men kritikerne sier systemene ikke virker. Mens nettselskaper har samarbeidet for å utvikle filtre som skal stanse materiale som vider overgrep mot barn, har de ikke gjort det samme for å stoppe voldelig innhold.