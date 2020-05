Minst to personer skal ha overlevd flystyrt i Karachi – rundt 100 omkom

Minst to personer overlevde da et passasjerfly med rundt 100 personer om bord styrtet under landing i Karachi i Pakistan, ifølge pakistanske medier.

Publisert Publisert I dag 12:25

Soldater og frivillige på stedet der flyet styrtet. Luftfartsmyndighetene og lokale medier oppgir at to eller tre personer overlevde flystyrten. Det er uklart om også personer på bakken omkom eller ble skadd. Foto: Fareed Khan / AP / NTB scanpix

NTB

Flyet, en Airbus A-320, tilhører Pakistan International Airlines (PIA).

Tidligere opplyste Karachis ordfører at alle om bord omkom da flyet styrtet i et boligområde i den pakistanske storbyen fredag ettermiddag. Men ikke navngitte kilder i landets luftfartsmyndigheter oppgir at to personer overlevde, samtidig som lokale medier melder at tre personer som satt på den fremste raden i flyet, slapp unna med livet i behold.

Flyselskapet oppgir at det var 91 passasjerer og en besetning på sju personer om bord, mens en talsmann for Pakistans luftfartsmyndigheter sier flyet hadde 99 passasjerer og åtte besetningsmedlemmer.

Ifølge Karachis ordfører Wasim Akhtar ble minst fem-seks hus ødelagt i styrten. Det har ikke kommet noen oversikt over eventuelt døde og skadde på bakken.

Pakistans helseminister har erklært unntakstilstand på alle sykehus i Karachi som følge av flystyrten.

Landingsproblemer

Flyet kom fra Lahore og styrtet ifølge den pakistanske TV-stasjonen GEO News rett før det skulle lande i Karachi, ikke langt fra Jinnah internasjonale flyplass

Ifølge luftfartsmyndigheten mistet kontrolltårnet kontakten med flyet om lag ett minutt før landing. Øyenvitner forteller at det virket som om flyet gjorde flere forsøk på å lande før det til slutt krasjet i et boligstrøk.

– Det siste vi hørte fra flygeren, var et det var en form for teknisk problem. Det er en meget tragisk hendelse, sier Abdullah H. Khan, talsmann for flyselskapet, ifølge Reuters.

Før flyet styrtet ga flygeren kontrolltårnet beskjed om at flyet hadde mistet motorkraft. Deretter slo han full alarm.

– Mayday, mayday, mayday, mayday, Pakistan 8303, var det siste han fikk sagt, ifølge en utskrift som er publisert på nettstedet LiveATC.net.

Brannmannskap forsøker å slukke brannen som oppsto etter at flyet styrtet midt i et tett bebygd boligstrøk. Foto: Fareed Khan / AP / NTB scanpix

Hus ødelagt

Bilder og videoer på sosiale medier og i pakistanske medier viser tykk svart røyk som velter opp fra boligområdet der flyet styrtet. Flere hus er blitt ødelagt.

Bilder viser en såret mann som blir fraktet bort på en båre, og som ifølge lokale medier overlevde styrten.

– Jeg hørte et stort brak og våknet opp til at folk kalte på brannmannskap, sier en beboer i området, Mudassar Ali. Et stort antall ambulanser og redningsmannskaper er på ulykkesstedet.

Politifolk med munnbind strevde med å jage bort folk slik at en brannbil og sykebil kunne komme seg gjennom de trange gatene, mens luften var full av støv og røyk. Etter hvert fikk politi og soldater sperret av ulykkesstedet.

Pakistans statsminister Imran Kahn sier han er sjokkert og i sorg etter styrten.

– Bønner og kondolanser går til familiene til de omkomne, skriver han på Twitter.