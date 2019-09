Orkanen Dorian Bahamas bringer med seg stormflo opptil sju meter til Bahamas. Værsystemet nærmer kommer farlig nærme kysten av USA, der masseevakueringer pågår.

Kort tid etter at orkanen Dorian feide inn over det nordvestre Bahamas, ble det meldt om enorme ødeleggelser.

Søndag sirkulerte videoer på sosiale medier fra Abaco i Bahamas som viser flomvann gjennom gatene i en ikke navngitt by, mens flere andre klipp viser hus som har fått deler av taket revet av, strømlinjer som er revet ned og biler veltet ende over av orkanen.

Det er foreløpig ikke meldt at liv er gått tapt.

Det ble meldt om stormflo for Ababco på mellom 5,5 og 7 meter, og det Miami-baserte National Hurricane Center (NHC) betegner som «høyere, ødeleggende bølger».

– Katastrofale tilstander i Ababco, skriver NHC.

Dorian var da på vei til å rase over øya Grand Bahamas med full styrke.

Enorme krefter

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund og vindkast på 98 meter per sekund, noe som gjør Dorian like kraftig som den sterkeste orkanen noen gang målt, av dem som har truffet land før: Labor Day-orkanen i 1935.

Kun én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet, orkanen Allen i 1980, med vindstyrke på 85 meter per sekund, men den hadde avtatt noe da den traff land. Det hadde ikke Dorian.

De siste meldingene søndag klokka 11 lokal tid fra NHC tyder imidlertid på at styrken begynner å avta noe. Dorian er fremdeles godt over grensa for en kategori 5 orkan, og vil fortsette å være det i noen dager til, men siste måling viste vindstyrke på 79 kilometer i timen.

Dorian lå da 90 kilometer øst for Freeport på Grand Bahamas, og hele systemet beveget seg vestover med en fart på 9 kilometer i timen.

Trist Minnis

Bahamas statsminister Hubert Minnis uttrykte sin sorg over ødeleggelsene og sa det var umulig å si hvor havet sluttet og gatene begynte da Dorian pisket rundt skjærgården og spesielt ved Abaco.

Ifølge avisa Nassau Guardian sa Minnis at søndag var «sannsynligvis den tristeste og verste dagen i mitt liv å måtte tale til folket på Bahamas på».

Myndighetene ba folk om å ikke motsette seg evakuering. Tusenvis av mennesker er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger etter at den sterkeste orkanen som er registrert på Bahamas noensinne, traff øygruppen i Atlanterhavet tidlig ettermiddag søndag lokal tid.