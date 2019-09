De første videoene av orkanen Dorians herjinger på Bahamas viser hus som mangler deler av taket sitt, strømlinjer som ligger nede og veltede biler.

Kort tid etter at orkanen Dorian feide inn over det nordvestre Bahamas, ble det meldt om enorme ødeleggelser.

Rundt 17.30 lokal tid søndag opplyste myndighetene at videoopptak sirkulerer på sosiale medier fra Abaco i Bahamas. En av videoene viser flomvann gjennom gatene i en ikke navngitt by, mens flere andre klipp viser, hus som har fått deler av taket revet av, strømlinjer som er revet ned og biler veltet over av orkanen.

Det er foreløpig ikke meldt at liv er gått tapt.

Trist Minnis

Bahamas statsminister Hubert Minnis har uttrykt sin sorg over tapene allerede. Sier det er umulig å si hvor havet slutter og gatene begynner når Dorian pisker rundt skjærgården og spesielt ved Abaco.

Ifølge avisa Nassau Guardian sa Minnis at søndag var «sannsynligvis den tristeste og verste dagen i mitt liv å måtte tale til folket på Bahamas på».

Myndighetene ber folk om å ikke motsette seg evakuering.

Tusenvis av mennesker er innlosjert i skoler, kirker og andre mer solide bygninger etter at den sterkeste orkanen som er registrert på Bahamas noensinne, traff øygruppen i Atlanterhavet tidlig ettermiddag søndag lokal tid.

Øker ennå

Dorian har vokst seg til en kategori 5-orkan og hadde en vindstyrke på 79 meter per sekund idet den traff Bahamas. Den beveget seg framover med en fart på om lag 13 kilometer i timen, og et par timer senere hadde den truffet Abacos-øyene og var oppe i vindstyrke på 82 meter per sekund. Det er den nest sterkeste stormen i Atlanterhavet siden 1950.

Ekstremværet tiltar ennå i styrke, og det meldes om at vannforsyningen er brutt og strømmen er borte.