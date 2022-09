Liz Truss blir Storbritannias nye statsminister

Ikke på 40 år har Storbritannia hatt en verre levekårskrise. Landets nye statsminister Liz Truss lover handlekraft fra første dag.

Liz Truss vant lederkampen mot Rishi Sunak (med ryggen til). Nå venter en krevende jobb for å løfte både partiet og landet ut av krisen.

NTB-AFP-AP

Som forventet er det Liz Truss som flytter inn i 10 Downing Street etter seier i lederkampen i Det konservative partiet. Da sir Graham Brady leste opp resultatet av uravstemningen, var det klart at Truss hadde fått 57 prosent av stemmene. Hun gjorde det dermed litt dårligere enn ventet.

Truss, som nå blir Storbritannias tredje kvinnelige statsminister, tar over styringen i et land der utfordringene står i kø. Britiske husholdninger står overfor en gjennomsnittlig økning i strøm- og gassregninger på 80 prosent. Ikke på 40 år har landet hatt en større levekårskrise. Det ventes at landet går inn i en resesjon i løpet av året.

Tematikken har vært dominerende i valgkampen. Truss har lovet å ha klar en energiplan innen en uke.

Umiddelbar handling

– Hvis jeg blir utnevnt som statsminister, vil jeg umiddelbart handle for å håndtere regninger og energiforsyning, sa Truss i et intervju med BBC søndag.

Hun har kviet seg for å diskutere detaljer i kriseplanen, og underveis i lederkampen avviste hun direkte støtteordninger. Senere i valgkampen har hun imidlertid antydet at hun er åpen for dette. Hun lover «umiddelbar støtte for å sørge for at folk ikke stilles overfor uoverkommelige energiregninger» i vinter.

Innen en måned har hun lovet en plan for skattereduksjon «for å få den britiske økonomien i gang». Mange er usikre på om skattekutt er den beste medisinen i møte med energikrise og prisøkning.

Skattelette kan øke inflasjonen

Truss' skattepolitikk står i kontrast til motstander Sunaks mer omfordelende politiske holdning. Sunak, som har vært finansminister, mener at Truss' planer om skattelette vil øke inflasjonen. Blant de konservative parlamentarikerne var Sunak favoritten i lederkampen.

Truss står for en mer liberal økonomisk politikk og hardere linje overfor EU enn Boris Johnson. I brexit-kampen var hun imidlertid for fortsatt medlemskap. Etter folkeavstemningen snudde hun brått og ble en ivrig brexit-tilhenger.

I motbakke

Britene er skeptiske til om Truss vil lykkes. En meningsmåling av YouGov sent i august fant at 52 prosent tror hun vil bli en «dårlig» eller «forferdelig» statsminister. Avisen The Sunday Times skriver at hun vil ha det verste utgangspunktet for statsministerrollen siden Margaret Thatcher, som mange sammenlikner henne med. Meningsmålinger viser også at Det konservative partiet er i motbakke.

Ledervalget ble satt i gang av Boris Johnsons varslede avgang som statsminister og leder for partiet, som ble kunngjort 7. juli. Anslagsvis 200.000 medlemmer i det konservative partiet har stemt over hvem som skulle bli den nye lederen av partiet og landets statsminister.

Flere ministerposter

Truss (47) er datter av to venstreorienterte akademikere og er født i universitetsbyen Oxford. Hun vokste i hovedsak opp i Leeds, men vendte tilbake til fødebyen for å studere. På Oxford var hun medlem av Liberaldemokratene, men i 1996 meldte hun seg inn i Det konservative partiet.

I 2012 ble hun utnevnt til statssekretær i utdanningsdepartementet, og allerede to år senere ble hun forfremmet til miljøvernminister. Truss har også vært innom poster på justisfeltet og finansfeltet.